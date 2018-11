Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, luni, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului."Apreciem ca aceasta lege a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor…

- Proiectul a intrunit 261 de voturi „pentru”, doua voturi contra și 5 abțineri.„Obiectivul de investiții Autostrada Unirii se finanțeaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor din credite externe și din fonduri europene nerambursabile și/sau prin parteneriat public/privat.…

- Proiectul Legii vaccinarii este blocat de mai bine de un an in Parlament, in condițiile in care peste 50 de copii au murit din cauza rujeolei și saptamanal sunt noi cazuri de infecții. Alesii nu stiu cum sa introduca obligativitatea vaccinarii, dar in același timp sa ceara și acordul persoanei. Parcursul…

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata, daca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste Legea offshore si a raspuns: "S-a ajuns la un consens, in sensul ca trebuie sa se uite mai atent pe cifre si cred ca toti liderii de grupuri din Parlament trebuie sa se uite pe cifre si Comisia trebuie sa aiba…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a precizat, joi, ca un nou proiect al legii spatiilor verzi a primit avizul pozitiv de la Comisia pentru mediu din Senat. "Legea a intrat in circuitul legislativ, ieri a primit avizul pozitiv de la Comisia pentru mediu din Senat, urmeaza sa mearga la Comisia pentru administratie…

- Am putea avea doua zile de vot, la referendumul pentru familia tradiționala. Motivul il constituie faptul ca exista riscul ca referendumul sa nu atinga pragul minim de 30% prezența la vot, adica in jur de 5 milioane și jumatate de romani care sa iși exprime opțiunea in privința casatoriei dintre un…

- Legislația privind referendumul a fost modificata, recent. Președintele a fost scos din procedura de declanșare a acestuia, iar pentru validare nu mai este nevoie de depașirea pragului de 50% prezența, ci de doar 30% din numarul total de cetațeni cu drept de vot. Legislația prevede ca modificarea legii…