- Estimam la începutul acestei luni ca „bulgarele de zapada”, adica datoria publica a statului, va ajunge la circa 360 miliarde lei. Ei bine, autoritațile române au transmis celor de la Bruxelles ca va fi mai mare. Suma anunțata este de 362,6 miliarde lei, adica o creștere de aproape…

- Deputatul USR Catalin Drula, șeful de campanie al alienței USR-PLUS, a declarat pentru Libertatea ca in partid sunt oameni suficient de pragmatici incat sa nu se lase absorbiți de sistemul politic actual, persoane care au realizari importante intr-un mediu competitiv inainte sa intre in politica. „Nu…

- Primaria Capitalei risca sa intre in incapacitate de plata, a declarat, miercuri, deputatul Nicusor Dan, care a precizat ca diferenta intre cheltuielile si veniturile Primariei este de trei miliarde de lei. "Noutatea e că avem execuţia bugetară pe 2018 şi concluzia este că,…

- Autoritatile romane au transmis celor de la Bruxelles ca va fi mai mare. Suma anuntata este de 362,6 miliarde de lei, adica o crestere de aproape 10%, fata de anul trecut, scrie Hotnews. Ca procent in PIB, daca luam in calcul noul Produs Intern Brut anuntat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza,…

- Potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice, in primele doua luni ale acestui an, veniturile bugetului general consolidat s-au cifrat la 46,7 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, comparativ cu 4,5% din PIB in anul 2018. Procentual, veniturile au fost cu 10,4% mai mari, in termeni…

- Deputatul USR Claudiu Nasui susține ca guvernul incearca sa se incadreze in ținta de deficit de 3% prin amanarea unor plați, inclusiv prin amanarea rambursarilor de TVA, și acuza guvernul ca a „sabotat economia prin reținerea banilor intreprinderilor romanești”. „In luna martie ANAF-ul ramburseaza…

- Veniturile solide din taxe si ratele scazute ale dobanzilor au determinat reducerea datoriei guvernamentale a Germaniei la 2.063 miliarde de euro (2.313 miliarde de dolari) anul trecut, cu 52 de miliarde de euro mai p...

- Nicușor Dan, deputat și vicepreședinte al Asociatiei Salvati Bucureștiul, a depus, vineri, o plangere la DNA impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea. Sesizarea se refera la Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 3, prin care ar fi schimbat destinatia a sase terenuri de aproximativ 43 de hectare…