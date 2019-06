Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse liberale citate de Antena 3, nu Rareș Bogdan ar urma sa fie candidatul PNL la Primaria Municipiului București. Antena 3 anunța ca se ia in calcul in PNL posibilitatea ca partidul sa-l susțina pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei, in 2020, de alegerile locale. Nicușor…

- Surse liberale au declarat pentru Mediafax ca Rareș Bogdan ar putea fi candidatul PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile locale de anul viitor. Partidul condus de Ludovic Orban ar fi vrut ca Nicușor Dan sa fie candidatul dreptei la Primaria Capitalei, dar acesta nu a dorit…

- Rareș Bogdan, cel care a deschis lista PNL la europarlamentare, ar putea fi candidatul partidului pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile locale de anul viitor, au declarat pentru MEDIAFAX surse liberale.Inainte ca Rareș Bogdan sa se inscrie in PNL, liberalii l-au abordat…

- Primaria Capitalei risca sa intre in incapacitate de plata, a declarat, miercuri, deputatul Nicusor Dan, care a precizat ca diferenta intre cheltuielile si veniturile Primariei este de trei miliarde de lei. "Noutatea e că avem execuţia bugetară pe 2018 şi concluzia este că,…

- Capul de lista al PNL pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, si-a criticat colegii de partid pentru ca in Bucuresti nu ar fi pus afise electorale cu el, cu toate ca ar trebui sa fie unul dintre cei mai vizibili candidati, au declarat surse participante la sedinta Biroului Executiv al PNL.

- Liberalii i-au dat astazi replica lui Nicușor Dan, dupa ce fostul președinte USR a spus ca s-ar putea ca la alegerile locale din 2020, liberalii ar putea sa il susțina in cursa pentru Primaria Capitalei.Vezi și: ALERTA - CCR respinge sesizarea PNL-USR cu privire la Sectia de investigare a…

- Jurnalistul Realitatea TV Rares Bogdan a fost testat de PNL in sondaje pentru Primaria Capitalei, sustin surse politice pentru Adevarul. Pana la alegerile locale, Rares Bogdan va deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare din mai. Anuntul oficial va fi facut joi.