In conferinta de presa, sustinuta in fata sediului Primariei Sectorului 3 (fosta Scoala nr. 80), Nicusor Dan a precizat ca ordinul de declasare a celor doua monumente istorice (Scoala Bosianu si Caminul cultural Bosianu) a fost anulat definitiv de Curtea de Apel, iar tribunalul a anulat in prima instanta autorizatia de construire a noului sediu al primariei, in fosta cladire a scolii.



"Comisia de Evidenta a Monumentelor Istorice a votat in unanimitate impotriva declasarii celor doua monumente, spunand ca suntem intr-o zona plina de blocuri in care nu prea mai exista vestigii istorice.…