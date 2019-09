Nicuşor Dan: M-am înscris în cursa internă a USR pentru Primăria Capitalei Deputatul Nicusor Dan a anuntat luni ca s-a inscris in cursa interna a USR Bucuresti pentru alegerea candidatului pentru Primaria Municipiului Bucuresti. "In urma cu cateva luni, am anuntat public decizia de a candida pentru functia de primar general al Capitalei, ca independent. Cred ca sunt cel mai in masura sa scot Bucurestiul din ghearele animalului politic nefast, Firea-PSD, si sa-l transform alaturi de oameni competenti si integri intr-o capitala europeana, asa cum meritam. Nu este doar credinta mea. Sondajele arata recurent ca sunt omul politic din opozitie cu cea mai mare intentie de vot… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

