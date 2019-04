Nicușor Dan, lăudat din PSD. ”Mie chiar mi-a plăcut” - VIDEO Printre cei prezenți la intalnire, a fost și Nicușor Dan. Discuția a fost despre PUZ. ”Lasand gluma la o parte, a venit chiar cu o propunere pertinenta și o vom lua in seama. Toate solicitarile, toate propunerile din partea populației sunt trecute prin filtrul celor care elaboreaza acest PUZ. Mie chiar mi-a placut una dintre propunerile, unul dintre amendamentele lui Nicușor Dan, vom ține cont de ele și le vom implementa in noul PUZ al Sectorului” a spus primarul Daniel Tudorache, la DCNews. Vezi mai mult mai jos: Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, se lupta sa aduca Baza Cireșarii, care este in paragina, de la Guvern la Administrația Locala, pentru a investi acolo. Se lovește insa de Guvernul Romaniei și de blocajele din Executiv, indiferent cine a fost la conducerea Ministerului Educației. …

- Ramas fara angajament dupa ce a fost demis de la carma naționalei Turciei, Mircea Lucescu (73 de ani) este tot mai aproape de a reveni in fotbalul romanesc. “Il Luce” este dorit de Rapid, iar primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a dezvaluit ce funcție ar urma sa ocupe celebrul antrenor.

- Daniel Tudorache a vorbit, in cadrul unui interviu acordat DC News, despre modul in care decizia lui Klaus Iohannis de a trimite bugetul de stat la CCR loveste in toata administratia publica, inclusiv in primarii care il sustin pe presedinte. "In Constitutie, chiar daca ii da castig de cauza…

- Disputa pentru preluarea bazei Pro Rapid este de cațiva ani, perioada in care totul intra in paragina fara ca vreo instituție sa poata investi acolo. Primaria Sectorului 1 incearca, prin primarul Tudorache sa preia in administrare aceasta baza sportiva pentru a o amenaja și a o pune le dispoziție…

- ”Este un cartier care a inceput in anul 2003-2004, de catre ANL, a fost blocat cred ca din anul 2005... Cand am venit eu și cu primarul general, ne-am apucat de acest cartier, de facut rețelele. Nu aveau rețelele. Erau construite casele, dar fara rețele. Nu aveau apa, canal, gaze”, a declarat Daniel…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a declarat, pentru DCNews, ca nu ințelege supararea Laura Codruța Kovesi.„Arestarea mea, a tuturor oamenilor politici sau de afaceri, dosarele penale inventate impotriva primilor miniștri, miniștri și membri ai Parlamentului, sa nu uitam și…

- Numeroasele caderi de copaci inghețați in București au luat prin surprindere autoritațile locale, care fac fața cu greu solicitarilor privind degajarea crengilor cazute pe mașini și pe carosabil. "E ca la cutremur, nu am vazut in viata mea asa ceva", a declarat primarul sectorului 1, Daniel Tudorache.…

- ”Vreau sa va dau o informație in exclusivitate. Primim o donație de 5 hectare in nordul Bucureștiului, exact pe malul Lacului Grivița. Mai concret, in spatele Bazei Pro Rapid, pe care o vom administra din luna februarie. Pe acel teren de 5 hectare vom face o Sala Polivalenta, vom incepe cat de repede…