Stiri pe aceeasi tema

- „Evident ca exista un conflict intern legat de aceste modificari. (...) Statutul partidului, sunt unul dintre cei care au contribuit la elaborarea lui, niciun moment nu s-a discutat despre a face un cadru special pentru susținerea unor candidați independenți care indeplinesc criteriile de intergritate…

- Vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu a declarat, joi, ca exista nemulțumiri în partid legat de decizia amânarii desemnarii candidaților pentru alegerile locale pâna la modificarea statutului, astfel încât Nicușor Dan sa poata fi susținut de USR ca independent la Primaria…

- Biroul Național al USR a decis ca este necesar un regulament pentru susținerea candidaților independenți la alegeri. Asta in conditiile in care, in prezent, Statutul USR are doar prevederi legate de alegerea candidaților partidului dintre membrii USR. Mai mulți membri in conducerea centrala a USR, Biroul…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, in cadrul emisiunii „Gandurile lui Cristoiu”, ca ar susține ideea unui candidat unic al Opoziției pentru Primaria Capitalei, precizand ca aceasta este miza reala a procesului, transmite Mediafax.„E foarte clar ca Nicușor Dan e un om cu foarte bune șanse…

- Membrii USR Bucuresti sunt de acord ca Nicusor Dan sa intre in competitia interna a partidului pentru desemnarea candidatului la Primaria Capitalei, chiar daca nu e membru de partid. Rezultatul sondajului intern: 780 de voturi pentru Nicusor Dan si doar 287 impotriva. Maine e programata sedinta Biroului…

- „Eu sunt consecvent mesajului pe care l-am dat de doi ani de zile. USR e in pozitia sa sustina candidatul cu cea mai buna pozitie. Daca Nicusor Dan e in aceasta pozitie, nu e o problema. Daca e Vlad Voiculescu, la fel”, a declarat Dan Barna vineri seara la B1TV. El a precizat ca discutia…

- Deputatul Nicusor Dan a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca, daca ar avea sustinerea Aliantei USR-PLUS, ar fi votat de 41% dintre bucuresteni pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale de anul viitor. El a amintit ca luni s-a inscris in cursa interna…

- Procedura interna, stabilita in 13 iulie in cadrul ședinței Consiliului Național PLUS, de desemnare a candidatului atat la președinție, cat și la Primaria Capitalei a fost incalcata. Dacian Cioloș și Dan Barna sunt acuzați ca au luat decizia, previzibila de altfel, de a-și imparți pozițiile, de candidat…