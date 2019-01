Stiri pe aceeasi tema

- PNL Bucuresti solicita primarului Capitalei, Gabriela Firea, un plan de urgenta pentru modernizarea sistemului de termoficare si demiterea administratorilor RADET, a declarat, vineri, presedintele filialei, Cristian Busoi. "PNL filiala Bucuresti cere doamnei primar Gabriela Firea un plan…

- Gabriela Firea, edilul Capitalei, va supune la vot, miercuri, acordarea de gratuitate pentru transportul in comun inclusiv elevilor din anii terminali de liceu. Anuntul a fost facut dupa ce Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov a atras atentia ca propunerea initiala ii discrimina pe scolarii din…

- Inaugurarea Pietei Leul Ierusalimului, in care a fost dezvelita statuia cu acelasi nume, precum si a cladirii "Academician Nicolae Cajal", sediul Liceului Laude-Reut, au avut loc luni, la Bucuresti, in contextul implinirii in acest an a sapte decenii de relatii diplomatice neintrerupte romano-israeliene.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca Gabriela Firea trebuie sa demisioneze din funcția de primar general al Capitalei. Liberalii cer Curții de Conturi declanșarea unui control pentru recuperarea prejudiciului produs prin inființarea companiilor municipale.„Capitala Romaniei…

- Curtea de Apel București a hotarat anularea hotararilor de inființare a celor 22 de companii municipale inființate prin hotarari ale Consiliului General al Muncipiului București. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea susține intr-un punct de vedere remis STIRIPESURSE.RO ca inființarea companiilor…

- Deputat PSD, despre Firea: CEx sa ia o masura drastica – excludere sau ridicarea sprijinului politic Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca la sedinta de luni a CExN al partidului ar trebui sa fie luata o masura „cat mai drastica”, si anume excluderea din formatiune…

- A fost o ședința importanta la PSD, duminica seara, in pregatirea celei de maine. Social-democrații par sa ii retraga sprijinul politic Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, potrivit informațiilor Digi24. In ședința de luni se va supune la vot acest...

- Culea a mai spus ca Firea conduce filiala PSD Bucuresti in mod dictatorial. „Consilierii, nu sunt consultati, fiind tratati doar ca niste simpli votanti”, mai spune acesta. „Suntem nemultumiti de activitatea doamnei primar in primul rand de cea de la conducerea PSD Bucuresti, intrucat ea intelege…