Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Nicusor Dan considera ca este absurd ca o primarie care are un buget de un miliard de euro sa intre in faliment si a aratat ca veniturile totale de 6,7 miliarde de lei pe care le-a estimat Primaria Capitalei pentru acest an au...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat", alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea. "Eu sunt mult mai preocupata in acest timp de faptul ca atat…

- Deputatul de București, Nicușor Dan, susține intr-un comunicat, remis STIRIPESURSE.RO., ca are doua intrebari publice pentru Gabriela Firea legate de falimentul Primariei Municipiului București.''Am anunțat saptamana trecuta faptul ca, matematic, Primaria Capitalei risca falimentul in cursul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca primariile au bugetele mult mai mici decat li s-a promis la inceputul anului, aflandu-se intr-un ”faliment nedeclarat”. Firea spus că s-a ajuns să nu poată fi asigurată funcţionarea curentă, iar facturile…

- „Eu sunt preocupata in acest timp de faptul ca Primaria Capitalei are un buget mult mai mic decat cel care s-a promis și prognozat. El a fost unul pe hartie. Imi pare rau ca ai mei colegi primari m-au lasat singura, anul trecut, sa ma bat cu știți dumneavoastra cine, pentru ca probabil unii s-au…

- Deputatul USR Catalin Drula a declarat, pentru Libertatea, ca in partid sunt oameni suficient de pragmatici incat sa nu se lase absorbiți de sistemul politic actual, persoane care au realizari importante intr-un mediu competitiv inainte sa intre in politica. Drula a mai spus ca nu exista nici riscul…

- Judecatorii au decis intrarea in faliment a companiei RADET. "Eu as fi vrut sa va dau o veste buna si nu una atat de proasta. Daca nu reusim suspendarea efectelor la Curtea de Apel, maine si luni, atunci, in termen de zece zile, toata activitatea se opreste, se ridica licentele si urmeaza…

- Deputatul independent Nicusor Dan va incerca pentru a treia oara sa ajunga primarul general al Capitalei. El a dezvaluit in emisiunea Marius Tuca Show ca a avut deja discutii cu USR, PLUS si PNL si va fi candidatul unic al Dreptei la aleg...