Nicuşor Dan, despre Codul administrativ: E nepotrivit ca această reglementare să fie dată prin OUG Proiectul OUG privind Codul administrativ al Romaniei a fost pus in dezbatere publica de Guvern la sfarsitul saptamanii trecute. 'Ca forma, pentru o lege asa importanta care reglementeaza tot ce inseamna administratie publica in Romania, este nepotrivit ca aceasta reglementare sa fie data prin ordonanta de urgenta. Trebuie sa avem o dezbatere in Parlament. Nu intelegem care este urgenta, probabil continua starea de ilegalitate la cele 22 de companii municipale din Bucuresti, care in situatia in care OUG trece si deciziile cu privire la patrimoniu pot fi luate cu majoritate simpla pot… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gabriel Andronache și Nicolae Vlad Popa susțin la aceasta ora o conferința de presa. Printre subiectele abordate, referendumul inițiat de președintele Klaus Iohannis și necesitatea eliminarii posibilitații aprobarii de catre Guvern a ordonanțelor de urgența. Validarea intrebarilor prin…

- Scoala gimnaziala nr. 45 Titu Maiorescu din București este prima unitate de invațamant din Romania dotata cu un laborator inteligent 4.0 de catre organizația neguvernamentala INACO – Inițiativa pentru Competitivitate. Proiectul a fost creat de Andreea Paul, conferențiar universitar doctor la ASE, coordonatoarea…

- ​Comisia Europeana discuta astazi in premiera situația statului de drept din Romania. Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean spune ca este tot mai plauzibila activarea "nuclearei" de catre Bruxelles, adica suspendarea dreptului de vot al Romaniei pentru ca de doi ani au fost multe…

- Noile reglementari adoptate de autoritatile romane in domeniul energiei risca sa submineze planurile companiilor de a dezvolta mari zacaminte de gaze din Marea Neagra. Acest lucru pune în pericol venituri de miliarde de dolari şi anulează şansele de a contesta poziţia grupului…

- "Astazi, in Biroul Executiv, am luat decizia de a initia o motiune impotriva ministrului Tudorel Toader, motiune care va fi depusa la Senat in cursul acestei saptamani", a declarat Ludovic Orban, luni, la finalul Biroului Politic al PNL. Presedintele PNL a tras, totodata, un "semnal de alarma"…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a publicat, joi seara, pe site-ul instituției, proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult, potrivit Hotnews. Proiectul aduce clarificari privind modalitatea de inscriere a ONG-urilor in acest…

- Simona Bucura-Oprescu: „€Argumentele lui Iohannis de blocare a bugetului nu au substanta”. Proiectul bugetului de stat pentru anul in curs a ajuns din nou in Parlament, intrand astazi in dezbaterea comisiilor de specialitate si maine fiind programat pentru dezbatere si aprobare in plenul reunit. Parlamentul…