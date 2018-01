Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unii ambasadori ai statelor europene acreditați la București, daca nu sunt rau intenționați atunci ei sufera de orbul gainii. Este o expresie romaneasca, pe care danșii au cum sa o ințeleaga intrucat, dupa cum au declarat, dispun de traducatori. Intamplator sau nu, ambasadorii…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere informati cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.…

- Dupa mai bine de sapte luni, Curtea de Arbitraj a PNL a reusit sa gaseasca o modalitate de a „albi” alegerile din cadrul organizatiei PNL Arad. In sedinta din 13 decembrie, s-a emis Hotararea nr. 865, privind recursul declarat impotriva Hotararii nr. 1, pronuntata in data de 29.05.2017 de catre Curtea…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, afirma ca Igor Dodon a devenit un aparator fanatic al intereselor rusesti. Afirmatia fostului ministru al Apararii a fost facuta miercuri, 20 decembrie, in contextul refuzului presedintelui tarii de a promulga legea ce interzice…

- Presedintele Igor Dodon a refuzat sa promulge legea ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, prin restrictionarea emisiunilor politico-analitice transmise de posturile ruse de televiziune. Seful statului a decis miercuri, 20 decembrie, sa intoarca Parlamentului legea respectiva spre reexaminare,…

- Sute de magistrati s-au adunat pe treptele Palatului de Justitie din Bucuresti pentru a protesta fata de intentia de modificare a legilor justitiei. Un magistrat din Bucuresti a declarat, la intrebarile ziaristilor, ca legea interzice magistratilor sa faca greva, nu sa protesteze. "Nu ne interzice legea…

- Comisia speciala pentru legile justiției, codusa de fostul ministru Florin Iordache, a dat un raport favorabil proiectului de modificare a legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, cu 12 voturi „pentru”, 6 „impotriva” și o abținere.Legea va merge la dezbatere și vot final…

- Amendamentul a fost propus de senatorul Serban Nicolae la Legea 303/2004, potrivit News.ro. Pana acum, presedintele tarii nu era limitat la un singur refuz. „Presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura data, numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1)”, este…

- Folosirea Coroanei de Otel in cazul ceremoniilor funerare pentru Majestatea Sa Defuncta Mihai I nu apare ca interzisa in legea privind protejarea patrimoniului cultural national mobil la care a facut referire joi directorul MNIR, avocatul Bogdan Grabowsk.

- Avocatul Bogdan Grabowski, reprezentantul proprietarilor sculpturii „Cumintenia Pamantului” a lui Constantin Brancusi, a explicat pentru News.ro ca folosirea Coroanei de Otel in cazul ceremoniilor funerare pentru Majestatea Sa Defuncta Mihai I nu apare ca interzisa in legea privind protejarea patrimoniului…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, pregateste 'asaltul final' la legea raspunderii magistratilor. Acesta a anuntat faptul ca a depus a depus 30 de amendamente la proiectul pentru modificarea statutului judecatorilor și procurorilor.Citește și: Cine a fost Alina Ciucu, tanara ucisa la metrou-„Era…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii privind statutul functionarilor publici, care abroga prevederea potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi…

- Camera Deputaților a adoptat luni, 11 decembrie, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, la cateva zile dupa ședința maraton in care s-au adoptat amendamentele la actul normativ.Au fost 179 de voturi pentru și 90 impotriva. Singura modificare adoptata…

- Bascanul Gagauziei, Irina Vlah, anunta ca regiunea de sud a Republicii Moldova pe care o reprezinta nu se va conforma noilor prevederi ale Codului Audiovizualului, ce presupun ca emisiunile politico-analitice si militare rusesti sa fie interzise pe posturile de televiziune din tara, in vederea combaterii…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a precizat, joi, ca modificarile aduse la legile privind Statutul magistratilor si organizarea judiciara nu destabilizeaza justitia, el aratand ca au fost eliminate toate ingerintele politice. „Prin aceste legi in niciun caz…

- Igor Dodon da asigurari ca legea privind modificarea Codului Audiovizualului votata joi, 7 decembrie, in Parlamentul de la Chisinau, prin care se interzice difuzarea emisiunilor politico-analitice si militare ale televiziunilor rusesti, nu va fi promulgata.

- Deputatul PNL, Catalin Predoiu, a afirmat ca a primi miercuri noaptea o serie de amendamente ale UNJR la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara prin care se „evapora” competenta DNA. ”Aseara (miercuri, n.r.) la ora 12.30 o parte dintre membrii…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi dimineața, la sediul CSM, ca „dorința de a pune sub control justiția este mai puternica decat rațiunea”. Reacția acestuia vine dupa ce deputații au adoptat pe articole ieri, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legilejustitiei i-a criticat miercuri seara, la finalul dezbaterii legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, pe reprezentantii opozitiei care au încercat sa blocheze dezbaterea actului normativ, sustinând ca modul…

- PSRM iși exprima indignarea fața de dorința Partidului Democrat de a adopta legea care interzice așa-numita "propaganda rusa". PSRM considera ca incercarea de a interzice difuzarea programelor informative ale posturilor TV rusești reprezinta o noua provocare impotriva Federației Ruse. Mesajul transmis…

- Chris Lee, senator democrat al statului Hawaii, a formulat o lege conform careia jocurile video care conțin Loot Boxes cu beneficii in gameplay sa nu poata fi vandute minorilor, care in SUA reprezinta 21 ani. Daca legea va trece, jocurile unde pot fi cheltuiți bani reali pentru cutii cu obiecte…

- Camera Deputaților a respins, miercuri, propunerea PNL de suspendare a ședinței plenului, precum și pe cea a USR de amanare a dezbaterilor asupra proiectelor referitoare la statutul judecatorilor și procurorilor și modificarii Legii ANI, transmite Agerpres.

- Curtea Constituționala a admis excepția de neconstituționalitate din Legea cu privire la verificarea titularilor și candidaților la funcțiile publice, și anume prevederile ce se refera la judecatori. Curtea s-a pronunțata ca urmare a sesizarii formulate de catre judecatoarea Domnica Manole, eliberata…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curții Constituționale a Romaniei o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Referirea este in primul rand la articolul care ar permite funcționarilor publici…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 4 decembrie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici", anunta Presedintia, seful statului apreciind ca legea…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituționala cu privire la modificarile aduse statutului funcționarului public. Șeful statului argumenteaza ca actul normativ trimis spre promulgare menține abrogarea suspendarii funcționarilor trimiși in judecata, deși CCR s-a mai pronunțat pe aceasta…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat ca PNL intentioneaza sa atace la Curtea Constitutionala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat un raport favorabil in cazul acestui proiect.…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat ca PNL intenționeaza sa atace la Curtea Constituționala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a adoptat un raport favorabil in cazul acestui proiect.…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat in sedinta de miercuri un raport favorabil pe modificarile propuse la Legea 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor.Au fost 10 voturi "pentru", 5 "impotriva" si o abtinere. Legea urmeaza sa ajunga la dezbateri in plenul Camerei…

- De cand a lovit comunicatul Departamentului de Stat al SUA, mai ales, a explodat o furie a dezinformarilor care de care mai gogonate, menite sa creeze foarte mult zgomot si multa confuzie. Am sa fac un mic inventar al celor care mi se par cele mai importante, fara a avea nicidecum pretentia ca el este…

- Municipalitatea din New York a abrogat luni seara o lege veche de aproape un secol, care limita posibilitatea de a dansa in baruri, spre marea nemulțumire a clienților, turiștilor și aleșilor locali, care considerau ca acel text legislativ genereaza discriminari, informeaza AFP.

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei ar putea da marti seara un raport pe prima lege luata in discutie, Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor, iar miercuri sa fie dzbatuta si eventual votata in plenul Camerei Deputatilor, prima camera sesizata pe cele trei proiecte…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei ar putea da marti seara un raport pe prima lege luata in discutie, Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor, iar miercuri sa fie dezbatuta si eventual votata in plenul Camerei Deputatilor, prima camera ...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca abrogarea prevederii potrivit careia putea refuza o singura data numirea magistratilor este o incercare nepotrivita, precizand ca aceasta nu va ramane asa. 1 0 0 0 0 0 "Este o incercare nepotrivita si nu va ramane asa. (...) Am…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, vineri, de jurnalisti ce le transmite parlamentarilor din comisia speciala condusa de Florin Iordache, dupa abrogarea prevederii care ii permite presedintelui sa refuze numirea procurorilor si judecatorilor. ”Nu va ramane asa”, a replicat seful statului.…

- Catalin Predoiu, deputat PNL si fost ministru al Justitiei, a criticat, joi, decizia Comisiei speciale parlamentare pe legile Justitiei de abrogare a prevederii potrivit careia presedintele Romaniei putea refuza o data numirea magistratilor, sustinand ca in acest fel s-a rupt echilibrul dintre Presedintie…

- Comisia speciala parlamentara privind legile Justiției a decis joi ca președintele României sa nu mai poata refuza numirea judecatorilor și procurorilor. Astfel, membrii comisiei au abrogat articolul aflat în vigoare din Legea statutului judecatorilor și procurorilor, potrivit caruia…

- Angajatorii care doresc sa organizeze activitați de ucenicie au indatorirea sa comunice agențiilor pentru ocuparea forței de munca in a caror raza iși au sediul, respective domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie. Contractul de…

- Daniel Dragomir, locotenent-colonel SRI in rezerva, lanseazaa acuzatii in cadrul audierii in comisia parlamentara de ancheta pentru alegerile din 2009. Dragomir sustine ca fostul sef operativ al SRI, generalul Florian Coldea, a incalcat legea prin prezenta in seara alegerile din 2009 acasa la Gabriel…

- Uniunea Salvati Romania a anuntat ca va ataca cu recurs decizia Tribunalului Bucuresti prin care s-a respins actiunea de anulare a celor 22 de societati comerciale infiintate de Primaria Capitalei. "Saptamana aceasta a fost pronuntata o prima sentinta, de respingere a actiunii USR de anulare…

- Incetarea detasarii judecatorilor si procurorilor inainte de termen trebuie sa se faca doar la cererea magistratului sau a institutiei unde este detasat, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat ca textul de lege care reglementeaza detasarile este…

- Incetarea detașarii judecatorilor și procurorilor inainte de termen trebuie sa se faca doar la cererea magistratului sau a instituției unde este detașat, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a constatat ca textul de lege care reglementeaza detașarile este…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat ca joi, in prima zi in care legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare, au fost eliberati 529 de detinuti. In baza acestei legi, prin adaugirea celor 6 zile (..) – au iesit 529 de detinuti. “Nu credeam ca impactul va fi atat de mare”, a declarat…

- Consilierul pentru probleme juridice al Președinției, Maxim Lebedinschi, solicita recuzarea tuturor judecatorilor Curții Constituționale (CC) care urmeaza sa examineze astazi solicitarea Guvernului de a institui interimatul funcției de președinte pentru semnarea decretului de numire a ministrului Apararii.…

- Consilierul pentru probleme juridice al Președinției, Maxim Lebedinschi, solicita recuzarea tuturor judecatorilor Curții Constituționale (CC) care urmeaza sa examineze astazi solicitarea Guvernului de a institui interimatul funcției de președinte pentru semnarea decretului de numire a ministrului Apararii.…

- Automatele de cafea, cele de bauturi carbogazoase și dulciuri sau snacks-uri vor fi scoase din școli, iar magazinele care vor comercializeaza ”junk food” vor fi închise.Decizia a fost luata de Ministerul Educatiei la cererea Federatiei Asociatiilor de Parinti din…

- Judecatoarea Florica Roman susține ca mai mulți judecatori de la Curtea de Apel Oradea au solicitat Parlamentului Romaniei sa inițiee și sa adopte un proiect de lege prin care sa reglementeze motivele și procedurile de revocare a a membrilor magistrati – judecatori si procurori – alesi in Consiliul…

- In primul an si jumatate de cand este in vigoare legea care interzice fumatul in spatii inchise, politistii au descoperit sub 2.200 de contraventii, imensa majoritate aplicate persoanelor fizice, si au amendat cu circa 100.000 de euro pe cei care au incalcat legea antifumat, potrivit datelor comunicate…

- Curtea Suprema de Justiție considera neconstituționala practica verificarii judecatorilor de catre Serviciul de Informații și Securitate (SIS), comunica NOI.md. Aceasta practica este prevazuta de Legea privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice. Astfel, CSJ pune la indoiala…

- "Incepand cu data de 11.10.2017, Radu Moraru a fost destituit din toate funcțiile deținute la Nașul TV și la firma Nașul, Prietenii de Pretutindeni și Asociații SA deținatoare a licenței tv, conform hotararii A.G.A. din 02.06.2017 și a hotararii executorii a Tribunalului București nr. 160/29.09.2017.…