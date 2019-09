Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a lansat spre consultare publica Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 8 -„Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Prioritatea…

- De multa distractie si nenumarate surprize au parte si elevii merituosi ai unei scoli din Gorj dar si cativa copii de la Centre de Plasament din zona. Pentru o saptamana toti au plecat in vacanta iar cheltuielile au fost platite de un profesor de religie.

- Guvernul vrea sa aiba un cuvant greu de spus in ceea ce priveste selectarea procurorului general. Mai exact, executivul condus de Maia Sandu propune ca ministrul Justitiei sa instituie o comisie care va alege doi dintre cei mai buni potentiali candidati pentru functia de

- Pentru al doilea an consecutiv, copiii defavorizati din comunitatea Giulesti-Sarbi au primit vizita si ajutorul unor studenti voluntari din afara tarii. Cu sprijinul AIESEC Romania si al Asociației FDP – Protagonisti in Educatie, tineri din Turcia si Brazilia s-au implicat in organizarea de activitati…

- SCRISOARE… Magda Savuica, fondatoarea Asociatiei “Dragoste Desculta”, lanseaza un apel catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui. Aceasta ii roaga pe reprezentantii institutiei sa schimbe putin strategia si sa conlucreze cu ea si asociatia pe care o reprezinta,…

- Primul serviciu de car-sharing pentru Bucuresti se lanseaza saptamana viitoare, prin conceptul Spark, care aduce in oras o flota formata in totalitate din automobile electrice, informeaza compania intr-un comunicat remis vineri. Conceptul de car-sharing presupune că utilizatorul se urcă în…

- „Propun centre comunitare, nu centre ale administrației de la 9 la 5, în fiecare cartier, deschise în weekend și seara. La Viena, unde am fost în vizita ca sa le vad politicile locative și sociale, rezidenții aveau chei de la centru tocmai pentru ca era comunitar. Daca exista…