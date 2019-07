Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, fostul președinte al USR, s-a dus la Congresul USR și le-a cerut foștilor colegi sa negocieze cu cei de la PNL și PMP pentru a avea un candidat unic la Primaria Capitalei, iar acela sa fie el.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii…

- Conform sondajului facut de CURS, Gabriela Firea are in continuare cele mai mari sanse pentru a obtine un nou mandat de primar general. 31 la suta dintre respondenti ar vota cu Gabriela Firea daca alegerile pentru primarie ar avea loc duminica. Pe locul al doilea se situeaza Vlad Voiculescu,…

- Potrivit unor surse liberale citate de Antena 3, nu Rareș Bogdan ar urma sa fie candidatul PNL la Primaria Municipiului București. Antena 3 anunța ca se ia in calcul in PNL posibilitatea ca partidul sa-l susțina pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei, in 2020, de alegerile locale. Nicușor…