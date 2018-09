Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind regulamentul de transport in regim de taxi, prin care transportatorii sunt obligati sa aiba servicii de dispecerat, a fost scos joi de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) . Regulamentul este unul controversat, pentru ca, desi…

- În Cluj-Napoca, în momentul de fața, exista o medie de 25.28 metri patrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Astfel, este foarte aproape de limita europeana de 26 metri patrați pe cap de locuitor. De asemenea, este la o diferența foarte mare de alte orașe mari ale țarii, precum…

- PNL Constanța invita cetațenii municipiului sa se alature campaniei „300.000 de constanțeni pentru minim 300 hectare de spații verzi”. Printr-un comunicat de presa, PNL Constanța critica lipsa de implicare a administrației locale conduse de Decebal Fagadau in acest subiect. „300.000 de constanțeni…

- Media de spații verzi din orașele și municipiile din Romania este, oficial, sub normele UE. Conform INS, la finele lui 2017, unui locuitor ii reveneau, in medie, 21,3 mp suprafata spatii verzi. Un oraș din Timiș este in topul național, dar, in ciuda declarațiilor primarului Nicolae Robu, nu e vorba…

- La propunerea Primarului General, Consiliul General a aprobat proiectul privind demararea proiectului WI-FI gratuit in Bucuresti. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi pentru, 7 abtineri si 2 voturi impotriva.Descoperire INCREDIBILA in fața Ministerului Justiției: Un șarpe de jumatate de…

- Constanta este unul dintre municipiile din Romania cu cele mai putine spatii verzi. O demonstreaza documentele oficiale, care arata ca municipiul Constanta asigura doar jumatate din norma impusa de UE, de 26 mp pe cap de locuitor. "In urma cu patru ani, in Constanta existau, pe hartie, aproximativ 430…

- Consilierii locali municipali ai Partidului Național Liberal au depus la Primaria municipiului Constanța un proiect de hotarare prin care propun inființarea de noi spații verzi in municipiul Constanța in suprafața de cel puțin 300 hectare.

- RADET anunta vineri o avarie aparuta pe aria CTE Progresu, din cauza careia locuitorii din Sectoarele 2, 3 si 4 nu vor avea apa calda in urmatoarele cateva ore. Angajatii RADET intervin pentru remedierea problemei.