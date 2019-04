Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, va avea de executat, in total, șapte ani și patru luni de inchisoare. Magistrații Curții de Apel Constanța au decis sa contopeasca cele doua pedepse, de cate cinci ani de inchisoare, in cazul lui Constantinescu. Fostul politician a executat deja trei ani de inchisoare. Curtea de Apel Constanța a admis, marți, cererea formulata de Nicușor Constantinescu, in vederea contopirii celor doua condamnari definitive primite. Magistrații au constatat ca infracțiunea pentru care a fost condamna fostul președintele al CJ Constanța…