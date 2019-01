Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Medgidia a respins, miercuri, cererea fostului presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, de liberare conditionata. Instanta a mai decis ca aceasta poate formula o cerere similara dupa cinci luni de la data ramanerii definitive a acestei hotarari.…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, ramane in penitenciar, dupa ce Judecatoria Medgidia i-a respins cererea de liberare conditionata. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat in prima instanta la opt ani de inchisoare, cu executare. Cauza se afla pentru prima data in atentia magistratilor de la Curtea de…

- Tanara batuta pana la sange, umilita și filmata in agonie de catre iubitul din Ploiești s-ar afla acum in casa parinților din județul Buzau, acolo unde s-a nascut și a copilarit. Dupa ce a primit ingrijiri medicale, fata a fost luata de mama sa acasa, urmand sa primeasca periodic consiliere psihologica.

- Elena Udrea ramane in arest in Costa Rica. Curtea Constitutionala din aceasta tara a refuzat sa le elibereze din inchisoare pe fostul ministru al Turismului din Romania si fostul procuror-sef al DIICOT Alina Bica.

- Antoneta Ardeleanu, magistrat al Tribunalului Constanta, ramane judecatorul dosarului elicopterului prabusit in lacul Siutghiol Si asta desi Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, inculpat in prezenta cauza, a formulat o cerere de recuzare a magistratului,…