Stiri pe aceeasi tema

- Decizii suspecte la Penitenciarul Poarta Alba. Dupa ce și-a ispașit doua treimi din pedeapsa, așteptând eliberarea condiționata, fostul preșdinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a primit o lovitura dura. Comisa de liberare condiționata de la Penitenciarul Poarta…

- Interpol a respins miercuri cererea Ecuadorului de localizare si arestare a fostului presedinte Rafael Correa, cautat de justitia ecuadoriana pentru presupusa implicare in sechestrarea unui politician de opozitie in 2012, transmite Xinhua preluata de Agerpres. Interpol a comunicat ca, dupa…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat ieri in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a contestat o incheiere pronuntata de judecatorul de supraveghere a privarii de libertate pentru Penitenciarul Poarta Alba. Conform celor consemnate la dosar,…

- Nicusor Constantinescu a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul Centrului Militar Zonal, pentru abuz in serviciu. Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a fost trimis in judecata, la sfarsitul lunii aprilie 2014, de procurorii anticoruptie, pentru…

- Tribunalul Constanta a respins joi, in prima instanta, o cerere de revizuire a sentintei de condamnare la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul Centrului Militar Zonal, depusa in luna august de fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu. Nicusor Constantinescu…

- O noua cerere de revizuire a dosarului in care Nicusor Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu modul de finantare a Centrului Militar Zonal a fost respinsa, joi, de Tribunal Constanta.…

- Antoneta Ardeleanu, magistrat al Tribunalului Constanta, ramane judecatorul dosarului elicopterului prabusit in lacul Siutghiol Si asta desi Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, inculpat in prezenta cauza, a formulat o cerere de recuzare a magistratului,…