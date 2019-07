Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in spatele gratiilor, in executarea unei pedepse contopite dispuse anterior de instanța, fostul șef al Consiliului Județean Constanța a aflat, joi, o noua decizie definitiva a magistraților. Și anume ca Inalta Curte l-a condamnat la 10 ani de inchisoare, in dosarul perdelelor forestiere, cum a…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a dispus amendarea unui taximetrist cu 1.000 de lei pentru ca a refuzat sa transporte o persoana cu autism. Și compania de taximetrie a fost amendata cu 1.000 de lei. ”Refuzul unui taximetrist de a transporta o persoana cu autism reprezinta discriminare…

- Edilul de Albeni, Ionuț Stan, a decis sa riposteze impotriva numeroșilor cetațeni care ii critica acțiunile ieșite din comun, pe o rețelele de socializare. Unul dintre cei mai critici localnici s-a ales astfel cu o reclamație a primarului la poliție. Urmare a demersului lui Stan, cetațeanul…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, il ataca dur pe Victor Ponta, acuzand ca din cauza acestuia liderii locali ai PSD - foști colegi de partid cu Ponta - au ajuns la inchisoare. ,,Eu nu am crezut ca in Romania vom trai situația in care oamenii merg la inchisoare…

- Tribunalul Constanta l a condamnat pe Nicusor Daniel Constantinescu in dosarul elicopterului prabusit in lacul Siutghiol. Astfel, instanta a decis o condamnare pentru infractiunea de abuz in serviciu in forma continuata, fiind vorba de o pedeapsa de patru ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva.…

- Nicușor Constantinescu a mai primit inca o condamnare. Fostul șef al Consiliului Județean Constanța a primit patru ani in dosarul elicopterului prabușit in decembrie 2014, in lacul Siutghiol. In urma...

- Fostul numar 1 in cadrul Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, a fost adus cu o duba de la Penitenciarul Poarta Alba la sediul Directiei Nationale Anticoruptie din Constanta. S-a intamplat luni dimineata. De altfel, in ajunul prezentarii sale la DNA, Constantinescu a anuntase pe Facebook,…