Nicușor Constantinescu, chemat la DNA. Avocat: A existat o discuţie Nicușor Constantinescu a fost citat in doua dosare penale. "A refuzat sa dea declaratii la acest moment procesual apreciind ca este necasar sa studieze actele aflate la dosarul cauzei si in functie de concluziile la care vom ajunge vom formula cereri privind declaratii, administrarea de probe. Intr-unul dintre dosarele mai vechi, s-a pus in mișcare actiunea penala avand calitatea de inculpat. In cel de-al doilea dosar, suntem in faza de urmarire penala, iar dansul are calitatea de suspect", a declarat avocatul lui Nicușor Constantinescu. - Nicușor Constantinescu spunea ca i s-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

