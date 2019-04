Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, in prezent incarcerat in Penitenciarul Poarta Alba, a fost adus cu duba, luni dimineața, la sediul DNA Constanța. „Este șantaj pentru a face denunț impotriva domnului Dragnea”, a spus acesta, menționand ca a fost chemat in dosarul Tel Drum,…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, va avea de executat, in total, șapte ani și patru luni de inchisoare. Magistrații Curții de Apel Constanța au decis sa contopeasca cele doua pedepse, de cate cinci ani de inchisoare, in cazul lui Constantinescu. Fostul politician…

- Procurorul general Augustin Lazar a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa o ancheteze disciplinar pe Adina Florea, procurorul-șef adjunct al Secției pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, in legatura cu dosarul Tel Drum. „Am sesizat CSM cu constatarile facute cu ocazia solutionarii…

- Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a cerut contopirea celor doua pedepse definitive aplicate atat in Dosarul retrocedarilor din Constanta. cat si in cel privind presupusa subfinantare a Centrului Militar Zonal Constanta. Cererea fostului sef al CJC a…

- Seful Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, Gheorghe Stan, a anuntat, joi, de ce a solicitat dosarul Tel Drum de la DNA. In acest dosar, Liviu Dragnea este acuzat de constituire de grup infractional organizat. „Solicitarea de la DNA a unui dosar amplu mediatizat (dosarul Tel Drum) s-a…

- Șeful Secției pentru Investigarea Magistraților, Gheorghe Stan, impreuna cu adjuncta sa, Adina Florea, au facut joi mai multe declarații. Gheorghe Stan a confirmat ca Secția pentru Investigarea Magistraților a solicitat de la DNA dosarul TelDrum in care președintele PSD, Liviu Dragnea, este implicat.…

- Un procuror de la sectia de investigare a magistratilor a cerut miercuri Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) dosarul Tel Drum, in care este vizat si liderul PSD, Liviu Dragnea. Doi politisti s-au dus la sediul DNA pentru a ridica documentele.

- Sectia speciala de anchetare a magistratilor insista de mai bine de doua luni sa preia dosarul Tel Drum de la Directia Nationala Anticoruptie. Sectia a facut trei cereri in acest sens, toate acestea fiind respinse. Tel Drum este dosarul in care Liviu Dragnea are calitatea de...