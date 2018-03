Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti.Stire…

- Dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti, a fost solutionat definitiv azi de magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti. Amintim ca, tot in acest dosar, Adrian George Gambuteanu,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 26 martie, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Magistratii Curtii de Apel Iasi au condamnat la aproape 20 de ani de inchisoare un sofer care a provocat un accident rutier grav la inceputul lui 2017, in urma caruia doi soti au murit. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au dispus condamnarea la 19 ani si 8 luni de inchisoare a soferului Claudiu Pasnicu,…

- Fostul ministru al energiei, Constantin Nița, a fost condamnat la patru de inchisoare cu executare, in baza unei simple delațiuni facute de același Tiberiu Urdareanu, care l-a denunțat și pe Ludovic Orban, achitat definitiv. In mai 2017, fostul ministru pesedist Constantin Nița a fost condamnat in prima…

- Pronuntare amanata de ICCJ in dosarul fostului deputat Vlad Cosma Instanta Suprema a amânat pentru 22 martie pronuntarea sentintei definitive în dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat în prima instanta la opt…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat-o, astazi, pe Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru la Spitalul Județean de Urgența la pedeapsa de 1 an inchisoare, cu executare, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual. Psihiatra ar fi emis 115 rețete pe numele unor persoane care nu sufereau de boli…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au judecat joi ultimul termen al contestatiei la executare a tortionarului Alexandru Visinescu, condamnat la 20 de ani de inchisoare. Acesta a cerut intreruperea executarii pedepsei, invocand probleme de sanatate, comisia INML recomandand internarea sa.

- Vasile Bodea a fost condamnat la trei ani și doua luni de inchisoare pentru proxenetism. Prima reacție a celor de la Federația Romana de Judo. Antrenorul de judo Vasile Bodea a fost trimis dupa gratii, fiind acuzat de proxenetism si constituire de grup infractional. Dosarul a fost deschis in 2011, cand…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a comentat cele intamplate pentru ProSport."Am aflat despre acest caz extrem de grav in urma cu trei saptamani. O decizie urmeaza sa fie luata la urmatorul Consiliu Director. Dupa parerea mea, acest demers il face incompatibil pentru…

- Un politist acuzat ca a luat mita 1.000 de lei pentru ca, in loc sa ii faca dosar penal unui sofer care circula fara permis, a aplicat o amenda pentru circulatia pe bicicleta fara vesta reflectorizanta, a fost achitat. Sentinta este definitiva. Politistul a fost trimis in judecata de fostul procuror…

- Reprezentanții IJP Cluj au confirmat pentru actualdecluj.ro ca Ioan Bene a fost gasit in Italia, fara a preciza insa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Autoritatile italiene au notificat autoritațile romane in 20 februarie, la o zi dupa ce Bene a fost gasit in localitatea…

- Condamnat in urma cu mai mult de un an intr-unul dintre dosarele de evaziune fiscala deschise pe numele lui, omul de afaceri Marius Sandru se intoarce in boxa acuzatilor de la Tribunalul Salaj. Magistratii Curtii de Apel Cluj au admis apelurile declarate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj,…

- Victor Becali a fost condamnat definitiv, marți, de instanța suprema, la 5 ani și 8 luni de inchisoare, in dosarul ”Mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru dare de mita, in timp ce Cristi Borcea a fost achitat. Fosta judecatoare Geanina Terceanu va…

- Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzata ca a luat mita pentru a-i achita pe fratii Becali si Cristian Borcea in dosarul Transferurilor. Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni de inchisoare, Cristian Borcea fiind achitat. Decizia ICCJ e definitiva. …

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, miercuri, condamnarea la 4 ani de inchisoare in cazul lui Horia Georgescu, fostul director al Agentiei Nationale de Integritate. Aceeasi pedeapsa a fost pronuntata si pentru avocata Ingrid Mocanu. Decizia nu este definitiva, potrivit Digi24. 0 …

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai ...

- Fostul sef Agentiei Nationale de Integritate Horia Georgescu si avocata Ingrig Mocanu au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la cate patru ani de inchisoare cu executare, iar fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la noua ...

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Prima reacție a lui Horia Georgescu dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) susține ca a stat in arest patru luni, deși nu fost „nicio clipa acuzat de corupție, luare de mita și fapte de violența”. Fost șef al ANI a scris mesaj…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani închisoare cu executare în dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva.

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, miercuri, condamnarea la 4 ani de inchisoare in cazul lui Horia Georgescu, fostul director al Agentiei Nationale de Integritate. Aceeasi pedeapsa a fost pronuntata si pentru avocata Ingrid Mocanu.Decizia nu este definitiva.Procurorii DNA au dispus, in aprilie…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Horia Georgescu si…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- La insistenta procurorilor, un mercenar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce anterior, scapase doar cu o pedeapsa nonprivativa de liberatate, noteaza Noi.md. Amintim ca, in toamna anului trecut, Procuratura municipiul Chisinau de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au identificat si retinut…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi nu au putut pune in aplicare mandatul de executare a pedepsei emis pe numele lui Marian Tiuga, fost cumnat al fratilor Corduneanu. Tiuga a fost condamnat la noua ani de inchisoare in dosarul in care Petronel Corduneanu a fost achitat. Desi pedeapsa…

- Umilinta autoritatilor in dosarul clanului Corduneanu continua. Dupa ce unul dintre lideri, Petronel, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Iasi, o alta informatie-bomba ii pune intr-o lumina proasta pe anchetatori. Marian Tiuga, cel care a fost condamnat la noua ani de inchisoare cu executare…

- Magistrații Curții de Apel Alba Iulia vor judeca, joi, contestatia la executare formulata de catre omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud. Dupa doua cereri de liberare conditionata…

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia fiind definitiva. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au majorat, luni, pedeapsa de…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, informeaza Agerpres. ...

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia instantei fiind definitiva.

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia fiind definitiva.

- Primarul comunei Tuzla a fost achitat, joi, de Curtea de Apel Constanta, dupa ce fusese condamnat initial de Tribunalul Constanta la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj, decizia instantei fiind definitiva. Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat…

- Iurie Parhomenco, suspectul in dosarul penal deschis pe tentativa de omor asupra lui Vlad Plahotniuc a fost gasit vinovat și condamnat la inchisoare pentru cinci ani și patru luni, cu executare in penitenciar de tip inchis. Sentința a fost pronunțata de catre Judecatoria Chișinau.

- Magistratii Curtii de Apel Cluj l-au condamnat, zilele trecute, pe salajeanul Silviu Ioan Bode la trei ani de inchisoare, cu executare in regim de detentie, pentru amenintarea unei femei cu publicarea unor poze indecente. Potrivit procurorilor salajeni, in perioada iulie-august 2015, Bode ar fi contactat-o…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, magistratii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru vor redeschide dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70…

- S-a finalizat cercetarea judecatoreasca in dosarul ANRP in care, printre alții, fost subprefect al Clujului, Mihnea Iuoraș, este acuzat de abuz in serviciu. Astfel, expertii numiti de instanta au constatat, surpriza, ca nu exista niciun prejudiciu. Totodata, Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate…

- Iulian Siclitaru, care a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu, a fost reținut dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie. Omul de afaceri craiovean Iulian Siclitaru, de 58 de ani, a fost trimis in judecata in…

- Fostul rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi, Sorin Bocancea, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, iar alti trei profesori au primit pedepse de pana la trei ani de inchisoare, fiind acuzati ca au intervenit in fraudarea situatiei scolare a unui student. Fostul prodecan al Facultatii…

- Magistratii Curtii de Apel Iasi au hotarat, luni, condamnarea la inchisoare cu executare in cazul a mai multor profesori de la Universitatea Petre Andrei din Iasi implicati in dosarul de luare de mita, printre acestia fiind si fostul rector Sorin Bocancea. Deciziile magistratilor Curtii de Apel Iasi…

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) l-a condamnat pe fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Timis, Constantin Ostaficiuc, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu in forma continuata, in dosarul finantarii ilegale a Clubului de Fotbal Poli Timisoara, cand acesta era condus…

- Gheorghe Chivorchian a fost conducator al echipei Poli Timișoara pe vremea cand gruparea banateana era patronata de Marian Iancu. Pedeapsa de inchisoare cu suspendare vine in dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara in perioada 2008-2010, din banii Consiliului Județean Timiș. Fost presedinte…

- Laurentiu Durleci, tanarul care in aprilie, anul trecut, a injunghiat-o mortal pe fosta sa concubina, Laurentia Durleci (17 ani), pe tatal acesteia, Filip Tinca (37 ani), si pe bunicul fetei, Paul Durleci (57ani) a murit sambata dimineata.

- Magistrații Curții de Apel București au dat un nou termen in speța privind cererea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale formulata de torționarul Alexandru Vișinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații.…