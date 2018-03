Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti.

- Lipsa de fonduri si de personal a dus la o situatie critica la Arhivele Nationale, principalele probleme fiind sediile degradate, care nu permit arhivarea corecta a documentelor, lipsa unui sistem informatic si implicit a unei baze de date, salvarea a sub 5% din documente…

- La sfarșitul lunii mai 2017, ministrul de Interne Carmen Dan anunța ca dosarul arenei din Ștefan cel Mare a fost trimis catre DNA, iar MAI urma sa faca și o acțiune in instanța pentru anularea asocierii dintre CS Dinamo și ACS FC Dinamo, cotrolata de Nicolae Badea. Tema: deblocarea lucrarilor la stadionul…

- UDMR anunța o noua modificare a legii, „La inițiativa noastra, legea adoptata astazi exonereaza bugetarii de la obligativitatea restituirii unor sume primite pe o baza legala considerata confuza de Curtea de Conturi. In opinia noastra, decizia Curții de Conturi discrimineaza salariații care au primit…

- SURPRIZA…Dupa o condamnare la doi ani de inchisoare cu suspendare, Roman Dumitru, primarul comunei Dimitrie Cantemir scapa de acuzații in apel. Si asta dupa ce magistrații Curții de Apel Iași au decis achitarea edilului dar și a celorlalți inculpați din dosar. Edilul a fost acuzat ca a incasat peste…

- Anumite donații facute pentru raniții din Colectiv nu ar fi ajuns la victime din cauza celor care le-au administrat, arata Curtea de Conturi a Romaniei intr-un raport anual . Inspectorii spun ca firma de stat Unifarm a primit bani pentru a cumpara medicamente vitale, dar a deturnat o parte din suma.…

- Pronuntarea in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-ar fi folosit ilegal, potrivit lui Florin Talpan, de marca "Steaua", a fost amanata pentru 21 martie de Tribunalul Bucuresti.…

- Primarii și șefii de instituții nu sunt de acord cu neregulile gasite de inspectorii Curții de Conturi și au atacat in instanța cele imputate. Doar in anul 2017 au fost inregistrate 5 dosare la Tribunalul Bistrița-Nasaud.

- Primaria Sebes a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Curtii de Conturi care arata, printre altele, diminuarea in mod nejustificat a disponibilitatilor banesti ale administratiei locale cu suma de aproape 1,5 milioane de lei.

- Curtea de Conturi a constatat abateri de aproape 220.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) la Sala Polivalenta pe parcursul anului 2016. Potrivit raportului Curtii de Conturi, cea mai mare abatere, în valoare de 149.000 de lei consta în “nerealizarea veniturilor din închirierea…

- ICCJ respinge redeschidere dosarului lui Paul Stanescu. Instanta suprema a decis luni, 26 februarie, respingerea cererii Direcției Naționale a Anticorupției (DNA) de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. Cererea DNA a fost inregistrata pe data de 17 ianuarie 2018,…

- Dovada cheltuirii nechibzuite, chiar ilegale, a banului public pe parangheliile anuale de la Focsani, organizate doar pentru orgoliul unui baron PSD, vine in clar, cu documente, de la institutiile statului! Este vorba despre raportul Curtii de Conturi, care a analizat modul de cheltuire a banului public…

- Curtea de Conturi a dat publicitații un raport din care aflam nivelul cheltuielilor bugetare la nivelul județului Alba. Totalul plaților din bugetul general al județului Alba a fost de aproape 1,3 miliarde de lei (noi), din care 1,047 de miliarde sunt cheltuielile comunelor, orașelor, municipiilor și…

- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala, Directia pentru Agricultura Salaj, Administratia Judeteana a Finantelor Publice, Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura Salaj, Directia de Sanatate Publica Salaj, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sunt institutiile…

- Abaterile financiar-contabile, prejudiciile și veniturile suplimentare constatate in urma controalelor Curții de Conturi la instituțiile din Olt controlate in 2017 insumeaza peste 30 milioane lei. Din nou lucrari neefectuate dar decontate, servicii neprestate, dar platite, utilaje la prețuri supraevaluate,…

- Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu de aproape un milion de lei la Primaria Ionesti. Printre sporuri acordate ilegal si alte cheltuieli constatate nelegale de inspectorii Curtii de Conturi, la Primaria Ionesti s-a vorbit mult si la telefon. C...

- TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- Curtea de Conturi a dat publicitatii raportul activitatii desfasurate in 2017, in judetul Olt totalul prejudiciilor, abaterilor financiar-contabile si al veniturilor suplimentare fiind estimat la peste 30 milioane lei.

- Prejudicii de 56 de miloane de lei au gasit inspectorii Curtii de Conturi la Primaria Cluj-Napoca conform Raportului privind Finantele Publice Locale pe anul 2016 publicat astazi. Continua conflictul dintre Curte si municipalitate privind finantarea, considerata nelegala, a ONG-urilor. Au fost nominalizate…

- Interesul, preocuparea si implicarea factorului guvernamental, cu precadere a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in perioada 2009-2016, pentru consolidarea si dezvoltarea cercetarii stiintifice la nivelul real al potentialului existent au fost "insuficiente si inadecvate", iar acestea…

- Prefectul de Argeș refuza sa sancționeze primaria culpabila In plina dezbatere -interna și internaționala- asupra rolului justiției in Romania, Curtea de Apel București a fost sesizata pentru a condamna Statul Roman - prin Ministerul Finanțelor Publice pentru nerespectarea unor hotarari judecatorești…

- Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorari de intarziere si daune-interese si a utilizat ineficient…

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana CNPR de Curtea de…

- Ministerul Mediului a inregistrat, in 2016, in mod eronat, bunuri in valoare de peste 15,66 miliarde de lei atat in evidenta contabila, cat si in "Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului", desi acestea erau arii protejate cu "forme de proprietate diferite", se arata in raportul…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite…

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Lucrarile de înregistrare a bunurilor imobile în anii 1998-2010 au avut loc cu abateri extrem de grave de la cadrul legal-normativ,a constatat Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a examinat în ședința din 13 februarie Raportul auditului conformitații cu tematica…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) a anuntat, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington.Citeste…

- Doi romani sunt acuzati ca au accesat ilegal calculatoarele Departamentului de Poliție Metropolitana din Washington D.C. si apoi au cerut bani drept rascumparare pentru a elimina programele “ransomware”. Cei doi ar putea fi extradati in SUA. Hackerii Mihai Alexandru Ișvanca și Cismaru Eveline, arestati…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington. „La…

- ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare. 'Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Curtea de Apel București a admis, luni, apelul DNA in dosarul lui Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte al Romaniei, in dosarul in care acesta a fost judecat pentru trafic de influența dupa ce a promis intervenții pe langa procurori DIICOT. Astfel CAB a majorat pedeapsa stabilita de Tribunalul…

- Curtea de Conturi arata cu degetul Compania de Apa Buzau, pentru ca a ales sa plateasca 130.000 de euro in trei ani unei firme de avocatura din Cluj, desi are o armata de juristi. In schimb, furnizorul de apa si servicii de canalizare a omis, tot conform raportului Curtii de Conturi, sa achite dividende…

- Acuzat ca le numeste pe asistente „vaci” si „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat in trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave in desfasurarea activitatii. In urma acelui raport al Curtii de Conturi a fost deschis si un dosar penal, aflat inca in lucru la Parchetul de…

- Marius si Cati Ghenea au semnat deja actele de divort, iar motivul desfacerii casatoriei ar fi un pusti, care s-ar fi apropiat suspect de mult de sotia milionarului, scrie cancan.ro. Citeste si Madalina Ghenea, la un pas de o noua despartire? "Cand tatal copilului tau apreciaza toate pozele…

- Dupa ce a fost diagnosticata cu boala cumplita, care a rapus-o in cateva luni, Denisa Emilia Raducu, alias "Denisa Manelista", a incercat sa faca rost de bani de tratament deschizand un proces, pentru a-si recupera taxa de timbru pe care o platise in 2016, la cumpararea unei masini, scrie spynews.ro.…

- Regretata cantareata de muzica de petrecere Denisa Raducu a castigat post-mortem un proces cu statul, iar decizia judecatoreasca va fi trimisa la adresa din Bucuresti unde a locuit artista in ultimele zile de viata! Hotararea magistratilor Curtii de Apel Bucuresti nu mai poate fi contestata! In urma…

- Florin Dragomir Fratica, fost primar al comunei Bradu, judetul Arges, a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie sub forma instigarii la abuz in serviciu, intr-un dosar legat de retrocedarea unui teren, prejudiciul in acest caz fiind de peste 35 milioane…

- Medicul, al carui nume nu a fost divulgat, a comis, practic, o frauda de proportii incasand ani de zile retributia lunara. Medicul fusese numit "sef de serviciu" in anul 1984, la spitalul Quimperle, din Bretagne, arata un raport al autoritatilor publicat joi. Pana la recentele dezvaluiri,…