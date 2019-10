Stiri pe aceeasi tema

- Patru parlamentari PSD au semnat moțiunea de cenzura la adresa Executivului. Fostul deputat PSD Mihaița Gaina, fostul senator PSD Emanoil Savin, deputatul PSD Marius Bota și senatorul afiliat PSD Ioan Talpoș, potrivit documentului depus la conducerea Legislativului.Citește și: ULTIMA ORA Viorica…

- Asztalos Csaba, presedintele CNCD, a anuntat ca Nicusor Bancu, acuzat ca l-ar fi numit pe Bradley De Nooijer "cioara imputita", in meciul Universitatea Craiova - FC Viitorul, disputat luni, scor 3-1, risca o amenda de pana la 30.000 de lei: „Jucatorul risca o amenda contraventionala incepand de la 1.000…

- Ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, a declarat marți ca utilizarea de muniție reala de catre forțele de ordine in timpul protestelor de la Hong Kong este o masura disproporționata, dupa ce un protestatar a fost impușcat, informeaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA ORA Viorica…

- Prefectul județului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, propune ca pregatirile pentru anul școlar 2020/ 2021 sa inceapa inca din acest an și le cere primarilor din județ sa prevada bani in buget pentru lucrari la școli, din luna noiembrie, anunța MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila, intampinata…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, marți, ca opoziția are in total 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, dar și mai multe promisiuni ca o vor vota, din partea parlamentarilor care nu au semnat-o. Liderul ALDE susține ca in prezent sunt șanse 100% ca moțiunea sa treaca, conform Mediafax.Citește…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat in cazul fotbalistului Nicusor Bancu, de la Universitatea Craiova si ca in cazul in care se va dovedi ca a facut unele remarci…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in cazul incidentului de la meciul Universitatea Craiova - FC Viitorul, cand Nicusor Bancu i-ar fi adresat insulte rasiste lui Bradley de Nooijer.

- Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 in fața celor de la Viitorul, in etapa a 11-a din Liga 1, dar meciul a fost marcat de un moment reprobabil. Capitanul oltenilor Nicușor Bancu (27 de ani) este acuzat ca a avut un derapaj rasist la adresa lui Bradley de Nooijer (21 de ani), iar antrenorul Catalin…