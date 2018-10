Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-a propus pentru 2030 sa atinga o tinta de energie regenerabila de 32% din consum, fata de 24% in prezent, si cum pretul echipamentelor este in scadere si factura consumatorilor va fi mai mica, a declarat, marti, Niculae Havrilet, consilier al ministrului Energiei, intr-o conferinta de profil.…

- "Tinta Romaniei va fi de 32% pentru 2030. Avand in vedere ca deja am depasit cu 4% tinta pentru anul 2020, inca 8% in urmatorii 12 ani este foarte posibil sa fie instalati si fara un suport financiar deosebit", a spus reprezentantul Ministerului Energiei.Potrivit acestuia, costurile in…

- Secțiune susținuta de Oscar Farinetti, antreprenorul care a fondat Eataly, un concept de foodhall prezent pe mai multe piete la nivel international printre care si SUA, va fi prezent in calitate de speaker la Microsoft Business Summit, evenimentul anual de tehnologii de business, devenit una dintre…

- Perechea Florin Mergea/Horia Tecau a invins cuplul Lukasz Kubot/ Marcin Matkowski, scor 7-5, 4-6, 6-3, duminica, la Cluj-Napoca, astfel ca Romania conduce Polonia, scor 2-1, in intalnirea contand pentru turul al treilea al Grupei a II-a a Zonei Euro-africane a Cupei Davis.

- Camera de Comerț Romano-Germana (AHK Romania) va lua poziție fața de derapajele unora dintre oficialitați, din ultimele saptamani, in ceea ce privește abordarea fața de comunitatea germana, a anunțat Dragoș Anastasiu, președintele AHK Romania, marți seara, citat fiind de Mediafax. "Nu vom refuza niciodata…

- Chișinaul nu va negocia deocamdata un nou acord cu furnizorul rus de gaze naturale Gazprom, ci se va concentra asupra finalizarii proiectului de conectare la sistemul de gazoducte din Romania, a declarat ministrul economiei, Chiril Gaburici, intr-o emisiune televizata, potrivit Interfax, citat de paginaderusia.ro.