- Niculae Badalau, ministrul Economiei, a spus ca Romania are foarte mult aur, iar ca posibilitați de exploatare a precizat ca putem sa „il vindem, il ia Banca Naționala, ne facem inele, ghiuluri”, potrivit hotnews.ro. „Avem aur foarte mult. Il vindem, il ia Banca Naționala, ne facem inele, ghiuluri”,…

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, a sustinut, miercuri seara, ca, in aceasta vara, va avea primele contracte pentru a incepe redeschiderea mineritului in Romania, iar primele proiecte vizeaza Remin Baia Mare, Cupru Min, Moldomin si Baita. "Pana in august, am primele contracte. Le fac publice",…

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, anunta redeschiderea mineritului in Maramures si alte zone din tara (Cupru Min, Moldomin si Baita), primele contracte urmand a demara din aceasta vara. Remin Baia Mare este una dintre companiile vizate in privinta redeschiderii mineritului. “Pana in august, am primele…

- O mașina din Vaslui zace abandonata de mai bine de trei luni intr-o parcare din Germania. Descoperirea a fost facuta de un șofer roman de TIR, care a facut o poza și a distribuit-o pe rețelele de socializare, in speranța ca așa va fi identificat proprietarul. Primele informații au venit deja și se pare…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca ultima framantare a lui Dragnea si a "soferului lui Voicu", definindu-l astfel pe Serban Nicolae, a devenit rezerva de aur a Romaniei. "Oare se pregatesc sa impuna prin legi un regim dictatorial si de teama sanctiunilor vor sa aduca rezerva de aur…

- Mihai Șora a publicat un mesaj pe Facebook prin care cere organizarea de alegeri anticipate și ii indeamna pe oameni sa iasa in strada. Filosoful, in varsta de 102 ani, crede ca "peste doi ani nu vom mai avea alegeri libere". Devenit simbol al mobilizarii societații civile, scriitorul Mihai Șora este…

- Patru persoane si-au pierdut viata joi, intr-un accident rutier, pe Drumul National 65, in judetul Teleorman. Un roman a reușit sa șocheze internauții dupa ce a publicat un comentariu incredibil la știrea de pe Facebook!