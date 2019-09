Niculae Bădălău: PNL - USR, declaraţii contradictorii. Nu putem decât să ne îngrozim "Cand PNL vrea impozitarea salariului minim, iar USR cere neimpozitarea aceluiasi salariu, nu putem decat sa ne ingrozim de rezultatele unei posibile guvernari a PNL alaturi de USR-PLUS. Este evident ca, in acest moment, PSD este singurul partid care știe sa conduca Romania și care e determinat sa asigure buna guvernare. Viziunea contradictorie a opozitiei fata de guvernare va afecta tot ce s-a obtinut in ultimii doi ani si jumatate. Masurile contradictorii propuse de PNL si USR-PLUS: *vor afecta creșterea economica solida si sustinuta; *vor determina cresterea somajului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

