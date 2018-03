Stiri pe aceeasi tema

- Subiect ”fierbinte”, calificativul obținut de inspectorul șef Gigi Oprișan la cea mai recenta evaluare – ”nesatisfacator” – a fost abordat și in conferința de presa a PSD Giurgiu de joi, 29 martie. Cel care a vorbit despre asta a fost senatorul Niculae Badalau, care, dupa ce i-a mulțumit lui Gigi Oprișan…

- „In opinia USR Arad, regenerare urbana autentica inseamna redesenarea spațiilor publice ale orașului, in special in zona cartierelor, acolo unde se simte mai mult nevoia, pentru a le apropia de standardele civilizației moderne. Cetațenii trebuie sa redevina principalii beneficiari ai noii infrastructuri,…

- Actualul prefect de Giurgiu, Nina Lavinia Crisu, promovata și susținuta de baronul PSD Niculae Badalau, a intrat recent in vizorul Agentiei Naționale de Integritate (ANI) pentru mai multe situații de incompatibilitate....

- Condițiile meteorologice de iarna autentica din ultimele zile, cu vant, caderi masive de zapada și ger, au facut ca circulația pe majoritatea drumurilor și a autostrazilor de pe raza Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) București, condusa de catre Daniel Augustin Dinu, soțul deputatei favorite…

- La recentul Congres al PSD s-a decis ca, in maxim doua luni de zile, sa se organizeze alegeri in organizațiile județene cu președinți interimari. Un caz mai special este la organizația PSD Giurgiu, unde președinte interimar este Marian Mina, finul baronului PSD Niculae Badalau, executat recent din fruntea…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, miercuri, la Senat ca este convins de faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea spune adevarul, și daca se dovedește implicarea SRI in formarea Guvernului USL din 2012, atunci ar trebui schimbate toate legile si create institutii care nu sunt abuzive. “Daca lucrurile…

- Venitul mediu brut al unui muncitor in constructii a ajuns la 512 euro/luna in 2017, in crestere cu 6,44% fata de anul anterior, in timp ce productivitatea medie anuala a fost de circa 23.000 de euro pe salariat, in declin cu 7,3% fata de 2016, arata datele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii…

- Organizatia judeteana PSD Giurgiu a anuntat ca, la congresul de sambata al formatiunii politice, il va sustine pe Niculae Badalau pentru ocuparea functiei de presedinte executiv al partidului, informeaza agerpres.ro. Totodata, membrii Consiliului Executiv Judetean al PSD au votat, in unanimitate,…

- Biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PSD. Inaintea Congresului din 10 martie se poarta negoeri pe funcții, iar in biroul lui Liviu Dragnea au trecut oameni importanți ai partidului.In biroul președintelui PSD au fost vazuți intrand…

- "Boicotul nu este o solutie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20-, incepand cu 1 martie 2018, sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Acestia se afla in fata primei lor simulari de examen, iar impactul emotional asupra lor este unul puternic",…

- Incepand de la 1 martie 2018, s-au majorat salariile medicilor și profesorilor așa cum a fost prevazut in Legea salarizarii unitare. Salariile profesorilor cresc in medie cu 20%, iar cele ale medicilor și asistenților cresc pana la nivelul maxim din grila de salarizare, prevazut pentru anul 2022. Aceste…

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- FILMARI FABULOASE CU ”LUPII TINERI” AI OPOZIȚIEI ”SENATORUL” & BRIGADA LUI DE PRIMARI AU FACUT MEGA-PARANGHELIE CU MANELE: ”DAU CU ZARUL 6-5, N-AM NEVOIE DE SERVICI!” CANCAN.RO, a facut publice filmari fabuloase cu ”lupii tineri” ai opoziției. Tanarul PNL-ist Adrian Chiran și-a sarbatorit ziua de naștere…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- Claudiu Turcus, doctor in filologie la Universitatea Babes-Bolyai si lector la Facultatea de Teatru si Televiziune, povesteste cum in locul cresterii de salariu cu 25% promise de Guvern a primit cu 80 de lei mai putin.

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu stie daca va mai candida la functia de presedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, si ca regreta perioada in care era presedinte al organizatiei judetene…

- „Dintre multele decizii toxice promovate de PSD impotriva romanilor face parte și Ordonanța nr.4/2017, prin care Guvernul supraimpoziteaza contractele part-time, o decizie halucinanta care sfideaza orice logica elementara. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet, Guvernul PSD a promovat in tandem și…

- In timp ce guvernantii au declarat ca salariile brute din Invatamant cresc cu 25 % de la 1 ianuarie, reprezentantii profesorilor buzoieni spun ca totul este „o pacaleala”. Liderul Sindicatului Invatamantului Preuniversitar (SIP) Buzau, Ion Dobre, sustine ca se poate vorbi despre o crestere reala abia…

- Un protest masiv este anuntat pentru duminica in Capitala Mii de oameni anunta ca vor manifesta impotriva diminuarii salariilor ca urmare a Revolutiei fiscale. ldquo;Indemnam oamenii sa se alature acestui protest. Cerem sindicatelor sa se alature protestului, sa scoata oamenii in strada dimineata si…

- Duminica va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. De data aceasta, nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. De altfel, evenimentul de pe Facebook se intituleaza "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!"…

- ♦ In incercarea de a compensa pierderile pe care le au angajatorii din IT dupa transferul contributiilor, guvernul le da o noua lovitura: va oferi deduceri de la plata CASS doar firmelor care au marit cu 20% salariile programatorilor. Un proiect de ordonanta de urgenta aflat in dezbatere…

- "Am atenționat și cu privire revoluția fiscala pe toata lumea și cu privire la modificarile pe Codul Fiscal, dar cu prisosința pe legea salarizarii ca, daca exista o problema sau o buturuga mica care va rasturna carul PSD, aceea va fi legea salarizarii și o spun de mai bine de un an de zile. D-na…

- Un angajator care a marit cu 20% salariul unui IT-st care castiga 10.000 de lei brut in 2017 va primi de la stat o deducere lunara in valoare de 550 de lei. Un angajator care a majorat cu 28% salariul brut al IT-stului care castiga 10.000 de lei brut anul trecut va primi o deducere de doar 30 de…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca judetul Giurgiu va fi destul de mult afectat daca exista o tensiune intre Liviu Dragnea si Niculae Badalau."Am auzit ca domnul Niculae Badalau a…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Imediat dupa ce Petre Daea a fost numit ministru al Agriculturii, in cabinetul Grindeanu, pe susținerea venita de la baronii de Olt și Giurgiu, Paul Stanescu și Niculae Badalau, el a inceput sa-și faca echipa....

- Scandalurile din PSD - generate și de ieșirile publice ale președintelui executiv Niculae Badalau -, urmate de demisia premierului Mihai Tudose, au tulburat rau apele in organizația PSD Giurgiu, condusa interimar de finul lui Badalau - Marian Mina....

- NEMULTUMITI…O problema semnalata si dezbatuta intens de-a lungul anilor, dar care nu si-a gasit inca rezolvare, este cea a salariilor mizerabile din sistemul de invatamant. Daca alte categorii de bugetari au salarii si pensii nesimtite, profesorii se zbat inca pentru a fi remunerati decent. Federatia…

- Se arunca sageti ascutine intre Dragnea si Tudose. Premierul a trecut in tabara baronului de Giurgiu si a declarat ca sustine propunerea acestuia – conducere colectiva in PSD. Premierul a declarat ca „este de acord" cu cele scrise de presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau. Badalau cere „punerea…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…

- Un paznic de vanatoare de la Ocolul Silvic Malu Spart Giurgiu este acuzat ca folosește ilegal arma de vanatoare, ucigand atat cainii fara adapost, cat și pe cei care au stapan. In luna noiembrie 2017 a ucis un caine ce se afla la mai puțin de un metru de o femeie care il hranea. Deși au fost depuse…

- Mai multe companii recurg la o ”șmecherie” legala in privința salariilor angajaților odata cu trecerea cu trecerea contribuțiilor in sarcina acestora. Mai exact, firmele mențin salariile nete ale angajaților acordandu-le bonuri de masa sau prime lunare, au declarat pentru Libertatea surse din domeniul…