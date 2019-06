Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a declarat vineri, la iesirea de la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca partidul se afla "intr-o pozitie ciudata" dupa rezultatul obtinut la alegerile europarlamentare si considera ca politicile manageriale ale formatiunii trebuie schimbate. In ceea ce priveste viitorul presedinte al PSD, care urmeaza sa fie ales la Congres, Badalau a mentionat ca organizatia are oameni valorosi si ca il va vota pe cel care va prezenta un proiect in care va crede. "Cel care va avea un proiect pentru partid acela cred ca trebuie votat si din discursurile dansilor…