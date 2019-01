Stiri pe aceeasi tema

- Romania va exercita o presedintie orientata catre cetateni si va urmari ca politicile Uniunii Europene sa se raporteze in permanenta la principiul coeziunii intre statele membre, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Comisia pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara…

- Directorul centralei de la Rovinari, Ion Pisc, avertiza inca de miercuri ca trebuie sa opreasca doua dintre cele patru grupuri energetice, pentru ca nu mai are carbune. Un al treilea grup va fi oprit joi dimineata. Minerii care asigura carbunele pentru termocentralele din Oltenia sunt inca in greva.…

- Parlamentul European a votat o noua rezolutie non legislativa privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen, scrie Romania TV.Parlamentul cere Comisiei Europene eliminarea controalelor la frontiere.Comisia LIBE a adoptat raportul cu argumentele pentru aderarea Romaniei si Bulgariei in Spatiul…

- Orasul nostru are o problema, o reala problema in privinta mediului. Si ma refer aici la calitatea aerului, suprafata de spatiu verde si politicile locale de monitorizare si actiune in domeniul mediului. In legatura cu calitatea aerului: Iasul este printre cele mai poluate orase din Romania, alaturi…

- Afirmatia privind admiterea Bulgariei in Schengen in 2019, pentru inceput fiind vizate doar frontierele aeriene, ar fi fost facuta la o intalnire cu Tvetan Tvetanov, lider al partidului politic GERB, care a avut loc la Bruxelles si a avut ca tema situatia politica din Europa.De altfel,…

- Europarlamentarii din grupul PPE sunt deranjati de perceptia ca rezolutia ce va fi votata marti de Parlamentul European priveste Romania, nu Guvernul PSD-ALDE, potrivit eurodeputatului PNL Theodor Stolojan, membru in grupul PPE, care a precizat ca personal se va abtine la vot.

- Raportul LIBE adoptat de Parlamentul European reitereaza unele fapte arhicunoscute de toate statele UE, intre acestea fiind mentionata indeplinirea in totalitate a aquis-ului in toate privintele si exercitarea de Romania a unui rol de membru de facto al acestui spatiu prin gestionarea Sistemului de…

- „Ne aflam cu toții in fața unui moment extrem de important ce va avea loc in aceasta luna in Parlamentul European, supunerea la vot a rezoluției „The rule of law in Romania", miercuri, 14 Noiembrie, inițiata in urma sesizarilor venite din partea unor europarlamentari romani care, din nefericire,…