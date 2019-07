Niculae Bădălău: Dacă Dragnea făcea pasul lateral, rezultatul partidului era altul "Eu nu spun si nu vreau sa afirm niciodata ca Dragnea e vinovatul principal, vinovati am fost toti ca nu am reusit sa facem o coeziune si un grup cat mai mare pentru a lua o pozitie, nu pentru schimbarea lui Dragnea, ci pentru a schimba cursul partidului, principiile, comunicarea si lucrul acesta mi-l imput pentru ca s-a incercat, nu putem spune ca nu ne-am dat seama. Eu nu-mi pot spune mie: ba, tu nu ti-ai dat seama ca nu mergeti bine si veti avea un rezultat negativ!", a declarat vineri la Giurgiu, Niculae Badalau. El a reamintit scrisorile pe care el si alti lideri din partid le-au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

