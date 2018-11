”Avem informația ca au fost identificați hoții, nu aveți informația asta?” a spus Victor Ciutacu, la Romania TV.

Niculae Badalau a spus ca nu are aceasta informație: ”Nu, e o ancheta a poliției in curs și nu am aceasta informație.”

”Stam in continuare in aceeași casa, din pacate, pentru soție și pentru fiica e o trauma. Eu sunt barbat și pentru mine e mai tare puțin. Problema e ca eram in casa cand acel sau acei indivizi au furat.” a spus Niculae Badalau.

Cu privire la purtarea armei, numarul doi din PSD spune: ”Cu tot respectul, legea spune cine are dreptul sa poarte,…