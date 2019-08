Stiri pe aceeasi tema

- Disputele geopolitice fara sfarsit divizeaza societatea si sunt folosite de politicieni iresponsabili in interesul propriei imbogatiri. Trebuie sa ne facem ordine in casa in functie de propriile noastre interese, a declarat premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, intr-un interviu acordat marti…

- Maia Sandu a anuntat ca cetatenii Republicii Moldova care sunt stabiliti peste hotarele tarii vor putea face donatii finanicare partidelor politice din tara. Premierul spune ca diaspora era discriminata atunci cand puteau sa candideze la algeri in Moldova, dar nu puteau sa-si cheltuie banii munciti…

- 'Rusia este un aliat de incredere al Republicii Moldova. Pentru noi acest lucru este foarte important. Astazi pentru noi este de asemenea foarte important sa ne mentinem stabilitatea, sa intarim relatiile de prietenie cu toate tarile si nu sa fim prieteni cu cineva impotriva altcuiva', a afirmat…

- Liderii blocului politic proeuropean ACUM din Republica Moldova, Maia Sandu și Andrei Nastase, s-au întâlnit vineri cu ambasadorii statelor-membre ale Uniunii Europene, scrie Deschide.md.Potrivit unui comunicat de presa al blocului ACUM, „discuțiile s-au axat pe necesitatea de…

- „Ministrul de Externe" in guvernul ilegal al alianței Kozak PSRM-ACUM, Nicu Popescu, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca autoritațile de la Chișinau trebuie sa ceara, in continuare, retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

- Kremlinul „saluta” formarea noului guvern in Republica Moldova si se declara deschis cooperarii cu acesta in vederea restabilirii unor relatii bilaterale reciproc avantajoase, anunta un comunicat remis de Ministerul de Externe al Federației Ruse. Oficialii de la Moscova transmit ca „suntem deschisi…

- Ministerul rus de Externe a emis o declarație oficiala in care a recunoscut noua coaliție formata din socialiști pro-ruși și blocul pro-european ACUM, precum și noul guvern condus de Maia Sandu. „Moscova saluta formarea coaliției de guvernamant și a guvernului Republicii Moldova”, se afirma in declarația…

- Consilierul prezidențial pe probleme de politica externa al Președintelui Moldovei, Aureliu Ciocoi, a spus in studioul radio Sputnik Moldova, care ar trebui sa fie politica externa a Moldovei intr-un context regional și global și de ce un document strategic cum este Conceptia politicii externe a Republicii…