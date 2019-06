Stiri pe aceeasi tema

- CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР Vadim Krasnoselski s-a intalnit cu Dmitri KozakTIRASPOL, 4 iun – Sputnik, Irina Leahova. Dmitri Kozak, vicepremier al Federației Ruse, reprezentant special al președintelui Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu…

- Problema scolilor cu predare in limba romana a fost indeosebi discutata cu aceasta ocazie, pe langa alte chestiuni ce tin de problematica transnistreana. Mai concret, Cristina Lesnic a abordat in special cu Neukirch rezultatele vizitei de documentare efectuate pe parcursul saptamanii trecute la institutiile…

- Rusia nu a fost invitata la ceremonia de investire a noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Kiev, Ekaterina Zelenko, subliniind ca au fost invitati doar reprezentantii statelor cu care Ucraina coopereaza strans, potrivit…

- China a anunțat ca nu este interesata sa incheie un acord nuclear cu SUA și Rusia, afectand planurile președintelui american Trump legate de incheierea unui tratat intre cele trei națiuni, potrivit CNN, preluat de Hotnews. Potrivit CNN, Trump lua in considerare posibilitatea unui nou pact cu China și…

- Președintele Partidului Liberal Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski, a criticat miercuri Guvernul rus pentru ca nu ia masurile necesare în regiunea transnistreana, scrie Deschide.md.În cadrul ședinței de ieri a Dumei de Stat naționalistul rus a dat de înțeles ca deciziile Moscovei…

- Federatia Rusa nu este interesata sa reglementeze conflictul transnistrean și va face totul pentru a amâna gasirea unei soluții, considera reprezentantul special al Ucrainei pentru soluționarea conflictului transnistrean, ambasadorul Viktor Krijanivski. „Nu exista progrese…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a spulberat visul Maiei Sandu despre un guvern minoritar. Secretarul pentru ideologie al PSRM, Ion Ceban, a declarat, la un briefing de presa ca formațiunea a elaborat un set de propuneri pentru negocierea viitoarei majoritați și ca își dorește…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea noii majoritati parlamentare, Chisinaul va avea probleme in privinta pretului si a livrarilor de gaze din Rusia, informeaza vineri presa de peste Prut. In cazul in care socialistii…