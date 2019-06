Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Paleru a fost prezent in platoul Star Matinal alaturi de cea mai draga ființa din viața lui, fetița lui, Anais. Celebrul artist de muzica de petrecere a povestit și un episod neplacut din trecut, pe care il regreta și acum.

- Cristina Cioran a fost data in judecata de Sorin Oprea,prietenul lui Razvan Ciobanu, in prma acuzațiilor pe care prezentatoarea tv i le-a adus, dupa moartea designerului. Acțiunea a fost deschisa pe 12 iunie, la Tribunalul București”, potrivit Wowbiz.ro. La cateva zile dupa moartea lui Razvan Ciobanu,…

- In ultimii ani, viața Oanei Zavoranu s-a schimbat total. A stat departe de scandalurile mediatice, s-a casatorit și s-a implicat in diverse proiecte de suflet. Mai nou, bruneta va reveni din aceasta toamna, in serialul „Sacrificiul”, la Antena 1. Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare un mesaj…

- Un alt caz asemanator celui al Sorinei, fetița din Bia de Arama care a fost luata de la asistentul maternal cu mascații, pentru a fi dusa la familia care a adoptat-o, exista in Caraș-Severin. Acolo, o alta fetița va fi desparțita de familia care a crescut-o, deoarece a fost adoptata de o familie din…

