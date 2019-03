Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Maharu a murit! Vestitul intrelop, fostul iubit al Simonei Senzual a decedat in aceasta dimineața, dupa o lunga lupta cu cancerul. Ce a facut Nicu Maharu inainte sa moara, dezvaluirile apropiaților.

- Unul dintre cei mai periculosi interlopi romani, Nicu Maharu, s-a stins din viata azi-noapte, in jurul orei 3:30. Fostul iubit al Simonei Sensual s-a luptat cu cancerul vreme de doi ani. Interlopul supranumit “Regele petrecerilor” a aflat in urma cu doi ani ca sufera de cancer. „Am…

