- Conservatorul Nicos Anastasiades, reales, duminica, in functia de presedinte al Ciprului, a obtinut 55,99 la suta din totalul voturilor exprimate, conform rezultatelor definitive ale celui de-al doilea tur al scrutinului prezidential. Contracandidatul lui Anastasiades, Stavros Malas, a obtinut 44 la…

- Numit recent in funcția de președinte interimar al filialei județene PSD, Calin Dobra, care ocupa și funcția de președinte al CJ Timiș, a admis ca exista o problema in cadrul partidului. Comunicarea a lasat de dorit in ultima perioada, și din cauza instabilitații planului ierarhic. „Unul dintre punctele…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Curtea constitutionala spaniola a anuntat sambata ca a suspendat investirea ca presedinte al Cataloniei a lui Carles Puigdemont, care se afla in exil in Belgia, in conditiile in care este vizat de o ancheta penala in Spania, relateaza AFP.

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Deputații PLDM afirma ca Valeriu Ghilețchi nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi numit in funcția de vicepreședinte al Parlamentului, informeaza NOI.md. Potrivit șefului fracțiunii parlamentare a PLDM, Tudor Deliu, pentru candidatura lui Ghilețchi au votat doar 34 de deputați, numar insuficient…

- In data de 23 ianuarie 2018 a avut loc sedinta Consiliului de administratie a societatii Argus SA in cadrul careia s au luat urmatoarele decizii: 1. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al ARGUS SA Cristian Busu. 2. Se revoca Paul Verdes din functia de director general…

- Cu trei saptamani inainte de alegerile care vor stabili viitorul presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, un singur pretendent si-a depus dosarul. Danut Lata, cel care conduce destinele fotbalului timisean de mai bine de 25 de ani, nu va mai candida.

- Victor Micu a fost reales presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru un mandat de patru ani, in sedinta din 23 ianuarie. Candidatura lui Victor Micu a fost singura inregistrata in concursul pentru aceasta functie si a fost sustinuta de catre 11 membri CSM, transmite IPN.

- George Weah, fostul star al fotbalului international care a câstigat luna trecuta presedintia Liberiei, a promis luni sa lupte împotriva coruptiei endemice din tara sa, în cadrul ceremoniei de învestitura, relateaza Reuters. Mii de sustinatori si numerosi lideri…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Decirom SA Constanta din data de 18.12.2017, ora 13.00, in prezenta actionarilor reprezentand 99,77 din capitalul social, a luat, in unanimitate, mai multe hotarari. Astfel, actionarii au aprobat revocarea lui Valeriu Constantin Bajenaru din functia de presedinte…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind numirea lui Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Decizia vine la cateva luni dupa ce fostul premier Mihai Tudose l a demis din functia in care tot el il numise cu doar…

- Ieseanul Dan Lungu si-a depus candidatura la presedintia Uniunii Scriitorilor din Romania. Ce intentioneaza sa faca, aflati din programul sau prezentat integral pe Facebook. "Sunt convins ca toata experienta manageriala si capitalul social acumulate pana acum - ca initiator al Club-ului 8, co-fondator…

- Doua partide mari pro-independența din Catalonia au incheiat o ințelegere prin care Carles Puigdemont ar putea fi reales președinte al regiunii, la trei luni dupa ce acesta a zburat in Belgia, ca...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit interimatul functiei de presedinte al tarii, ca urmare al refuzului sefului statului de a semna decretul de numire in functie a noilor ministri, speakerul Andrian Candu va fi cel care va exercita functia de presedinte interimar al Republicii Moldova pentru a…

- Șeful statului a numit-o astazi in funcția de președinte al Autoritații Naționale de Integritate (ANI) pe Rodica Antoci, ciștigatoarea concursului organizat de autoritați, informeaza NOI.md. Igor Dodon a remarcat ca propunerea de numire in funcție a fost susținuta de reprezentanții societații civile,…

- Marca si palmaresul FC Farul Constanta au fost castigate la licitatie de Eugen Palcu, cel care trebuie sa achite in termen de o luna suma de 904.450 de lei plus TVA. Semnele identitare au fost vandute la licitatie publica cu strigare de Clubul Sportiv Fotbal Club Farul Constanta in faliment, prin lichidator…

- Alegerea de catre Adunarea Nationala a Consiliul de Stat, insarcinat sa-l aleaga pe presedinte, a fost stabilita pentru 19 aprilie, a anuntat mass-media cubaneza.Amanarea scrutinului din februarie in aprilie are loc dupa amanarea anul acesta a alegerilor locale, prima etapa a alegerilor…

- Fostul sef de stat de dreapta Sebastian Pinera a castigat turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Chile, de duminica, adversarul sau socialist Alejandro Guillier recunoscand o "infrangere dureroasa", transmite AFP. Potrivit Autoritatii electorale chiliene, dupa numararea a peste 96% din voturi,…

- Deputatul PNL Florica Chereches a castigat, duminica, cursa pentru sefia Organizatiei Femeilor Liberale, obtinand 692 de voturi, in timp ce contracandidata sa Cristina Traila a obtinut 485 de voturi voturi.

- Congresul Femeilor Liberale se desfasoara la Palatul Parlamentului. Votul a fost secret, pe buletine, iar 39 de voturi au fost anulate. Dupa anuntarea rezultatelor, Florica Chereches le-a multumit colegelor sale pentru incredere. ”Sunt o femeie obisnuita din Oradea, sunt casatorita, am patru copii…

- Ultimul sondaj de opinie realizat de cei de la CURS a scos in evidenta cateva lucruri extrem de interesante. Astfel, daca duminica ar avea loc alegeri pentru functia de presedinte Klaus Iohannis ar strange 37% din voturi. Interesant este faptul ca el s-ar afla la megalitate cu un candidat surpriza…

- Social-democrații nemți au votat pentru a incepe negocierile care pot duce la formarea unui nou guvern de coaliție. Peste 80% dintre delegați au votat ca Martin Sculz sa ramana liderul formațiunii.

- Omul de afaceri Virgil Dumitru a ales saptamana trecuta sa renunțe la aceasta funcție de conducere. Decizia neașteptata a managerului de la Comesad a starnit nu numai uimire, ci și reacții mai radicale,mai mulți membri marcanți ai structurii anunțand ca vor parasi organizația.Foarte ferm…

- Socialiștii și comuniștii sunt extrem de nemulțumiți de faptul ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, vine foarte des in R. Moldova și promoveaza Unirea celor doua state romanești, inclusiv in universitați și licee in timpul orelor. Astfel, fracțiunea socialiștilor au solicitat sa fie audiat…

- Yves Bigot, in varsta de 62 de ani, a fost reales luni in funcția de director general al postului de televiziune francofon cu difuzare internaționala TV5 Monde, pentru un al doilea mandat de cinci ani, au anunțat reprezentanții companiei prin intermediul unui comunicat de presa, informeaza AFP. …

- Social-democratii din orasul Gura Humorului si-au ales, sambata, noua conducere a organizatiei locale. Pentru functia de presedinte au fost doi candidati, Stelian Simeria si Ioan Balbae. In urma votului exprimat, cu majoritate de voturi, functia de presedinte al Organizatiei PSD Gura Humorului a ...

- La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor soietatii Mobitom SA din data de 04.05.2017, s au prezentat posesorii a 888.316 de actiuni, reprezentand 98,678 din capitalul social. In conformitate cu prevederile actelor constitutive ale societatii si cu mentiunile din ordinea de zi stabilita prin convocare,…

- Dupa o adevarata domnie de 37 de ani, Robert Mugabe, cel mai longeviv președinte din istoria recenta și-a dat oficial demisia din funcție. Despre asta anunța Associated Press care face referire la un comunicat oficial al șefului legislativului din Zimbabwe care spune ca a primit o astfel de scrisoare…

- El va candida pentru functia de presedinte al Ligii Alesilor Locali din PNL la alegerile ce se vor desfasura pe 25 noiembrie la Cluj-Napoca. ”Va spun in premiera ca mi-am depus candidatura si sunt optimist. Sper sa fac o echipa buna si sa reprezint interesele celor peste o mie de primari liberali…

- Plenul Senatului a respins, luni, initiativa PNL prin care li se interzice persoanelor condamnate definitiv sa candideze la functia de presedinte al României, decizia fiind luata cu 60 de voturi pentru si 30 împotriva.

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a anunțat luni ca in luna decembrie va candida din nou pentru funcția de președinte al Partidului Social-Democrat (SPD) și ca ulterior va anunța daca ia in calcul o candidatura la postul de cancelar al Germaniei, transmite Reuters. Schulz…

- Constanteanul George Cosac a fost ales, pentru al doilea mandat consecutiv, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, fiind votat in unanimitate de membrii afiliati prezenti la Adunarea Generala a FRT. Fostul tenisman a castigat alegerile din postura de candidat unic. Razvan Itu, Dumitru…

- Robert Mugabe, despre care presa internationala a scris in urma cu cateva ore ca a decis sa demisioneze din functia de presedinte al statului Zimbabwe, a sustinut duminica seara un discurs televizat, cu o durata de 20 de minute, insa contrar asteptarilor, nu si-a anuntat demisia, scrie News.ro. El a…

- Robert Mugabe a hotarat sa demisioneze din functia de presedinte al statului Zimbabwe, dupa cateva ore de cand partidul sau care se fla la putere l-a demis de la conducere dupa 37 de ani, a declarat pentru Reuters o sursa apropiata negocierilor, scrie antena3.

- Fostul tenisman George Cosac a fost ales, vineri, pentru al doilea mandat consecutiv in funcția de președinte al Federației Romane de Tenis, fiind votat in majoritate de membrii afiliați prezenți la Adunarea Generala. La Adunarea Generala a FRT de vineri au fost prezenți 160 de membri…

- Premierul ungar Viktor Orban a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI. Al 27-lea Congres al Fidesz s-a desfașurat în perspectiva alegerilor legislative din primavara…

- Adunarea Generala a membrilor Comerț și Industrie a Romaniei a ales vineri, 10 noiembrie 2017, organele de conducere ale CCIR pentru urmatorul mandat de 5 ani, potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei.

- lenul reunit al Parlamentului a aprobat marti, cu 270 de voturi "pentru" si 117 "impotriva", numirea lui Sorin Grindeanu in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Nominalizarea lui Grindeanu pentru aceasta functie a fost transmisa…

- La funcția de președinte al Autoritații Naționale de Integritate și-au depus CV-urile trei candidați, noteaza NOI.md. Aceștea sint: -Antoci Rodica, Ministerul Justutiei, Centrul Național de Expertize Judiciare, sef al Laboratorului de expertize judiciare criminale; -Talmaci Francisco, Ministerul Finantelor,…

- „Sunt un om crescut intr-o familie pentru care Partidul Național Liberal a fost mai mult decat un partid, a fost un mod de viața.Principiile liberale sunt principii de viața aplicate cu sfințenie.Munca,onestitatea, modestia și loialitatea mi-au caracterizat mereu activitatea politica și interumana,…