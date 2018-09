Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, vineri, ca liderul PNL Ludovic Orban a comis o infractiune cu buna stiinta cand a facut plangerea penala de inalta tradare la adresa premierului, sustinand ca acesta ar trebui sa fie sanctionat.



"Eu m-am mai exprimat in acest sens demult si spuneam ca este evident ca nu poate sa existe tradare pentru ca, conform definitiei acestei infractiuni, trebuia sa intre in legatura cu o putere straina in scopul de a suprima sau stirbi unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului si ca, din aceasta definitie, era evident ca acest…