Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am fost schimbat. PSD a avut trei functii de vicepresedinte pana la 1 septembrie. Conform algoritmului Camerei Deputatilor, mandatul nu dureaza patru ani. Functia mea a durat pana la 1 septembrie, iar acum apartine USR-ului. Asa ca nu puteam sa o mai ocup eu, daca apartine unui alt grup. La inceputul…

- Eugen Nicolicea nu va mai fi vicepreședinte al Camerei Deputaților din partea PSD, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Funcția a fost preluata de un deputat USR, respectiv Vlad Duruș, decizia fiind validata, luni, de Biroul permanent al forului legislativ. Astfel, PSD ramane cu doi vicepreședinte…

- Numirea ca interimar in funcția de vicepremier a lui Eugen Teodorovici vine in contextul in care de la 1 iulie a inceput mandatul lui Viorel Ștefan ca membru al Curții de Conturi Europene, pentru o perioada de 6 ani. Premierul Viorica Dancila a anunțat, pe 28 iunie, ca in Comitetul Executiv…

- A fost ales președintele interimar al filialei Alba Iulia a partidului PRO Romania Fililala municipala Alba Iulia a partidului PRO Romania și-a ales președintele interimar, in persoana lui Nicolae Martin. In varsta de 37 de ani, acesta lucreaza in domeniul topografiei și, pe langa studiile universitare,…

- ”Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa Presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, prin care a informat ca mandatul domniei sale de Avocat al Poporului a incetat”, a transmis Avocatul Poporului, printr-un comunicat.

- Mandatul lui Victor Ciorbea de Avocat al Poporului a incetat. Anuntul a fost facut de purtator de cuvant al institutiei Avocatul Poporului, Matei Virtosu. "Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa Presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, prin care a informat ca mandatul…

- Victor Ciorbea a anunțat azi, printr-o adresa, președinții Senatului și Camerei Deputaților, ca i-a incetat mandatul de Avocat al Poporului.Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca Avocatul Poporului este o functie care revine celor de la ALDE, inca nefiind stabilit numele persoanei.…

- Camera Deputatilor si-a modificat, miercuri, regulamentul, stabilind, printre altele, ca solicitarea adresata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind urmarirea penala a unui membru al Guvernului care este si deputat trebuie sa fie motivata in fapt si in drept, transmite…