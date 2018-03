Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei Juridice din Camera Deputatilor, a declarat miercuri ca eliminarea totala a presedintelui din numirea conducerii ICCJ coincide cu motivarea CCR si cu standardele impuse de Comisia Europeana cu privire la independenta sistemului judiciar. De asemenea, …

- "Constatam prin textul propus astazi, presedintele nu mai are nicio competenta cu instalarea conducerii ICCJ. Asta este vointa politica a celor de la Putere de a-l scoate pe presedintele Romaniei complet din procedura de numire a presedintelui si vicepresedintilor Inaltei Curti", a precizat Cupsa…

- Deputatul USR Iulian Bulai a depus, marți, in Parlament, o inițiativa de modificare a Legii Adopției care vizeaza scaderea timpului pe care un copil il petrece in sistemul de protecție, prin facilitarea intregului proces de adopție. Prin proiect se propune deschiderea adopțiilor internaționale și menținerea…

- Jurnaliștii Antena 3 și luju.ro au decis sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul Laurei Codruța Kovesi, dupa ce DNA a intervenit in procesul civil de la Curtea de Apel Ploiești, informeaza Antena3.Jurnaliștii Antena 3 și Luju.ro acuza intimidari din partea Direcției Naționale Anticorupție…

- Procesul crimei de la Partoș a continuat la Tribunalul Alba, cu un nou termen. Doar unul dintre cei doi martori citați s-a prezentat. Este vorba despre taximetristul care l-a dus pe inculpatul Madalin Miki Lupu la Cluj Napoca, imediat dupa crima. Marturia acestuia intarește poziția acuzarii, plasandu-l…

- Emotii uriase pentru Victor Ponta si Dan Sova! Inalta Curte a amanat pronuntarea in Dosarul Turceni-Rovinari pana pe 20 martie 2018, potrivit ziare.com Procurorul DNA a cerut marti condamnari cu executare in cazul fostului premier Victor Ponta si al fostului senator PSD, Dan Sova. Procesul continua…

- Cei 400 de civili nevinovați ucisi in Gouta de Est reflecta esecul negocierilor de la Astana, in cursul carora Turcia, care sprijina o parte a rebelilor sirieni, Iranul si Rusia, aliati ai regimului lui Bashar al-Assad, s-au inteles asupra crearii unor zone de „dezescaladare” cu scopul reducerii violentelor…

- Tribunalul Ilfov a admis solicitarea ANAF de poprire a conturilor deputatului Daniel Constantin, pentru a recupera o parte din prejudiciul din dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru prejudicierea ICA. In perioada 2007-2008, Constantin a imprumutat de la Voiculescu…

- Sedinta comisiei juridice de la Camera Deputatilor de marti a avut parte din nou de episoade de scandal, intre presedintele acesteia, deputatul PSD Eugen Nicolicea, si deputatul USR Stelian Ion. Nicolicea i-a taiat microfonul la o interventie lui Stelian Ion, intrucat a considerat ca acesta "divaga…

- Despre uleiul de pește se știe faptul ca este foarte sanatos. Tu știi care sunt motivele pentru care ar trebui sa-l folosești? In primul rand, uleiul de pește este bogat in acizi grași Omega-3. Te va ajuta sa-ți imbunatațești starea de sanatate a inimii, prin simplul fapt ca va scadea nivelul trigliceridelor.…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, a „sfatuit” conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 15 februarie, dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie“. In intervenția pe care a sustinut-o in timpul…

- Tribunalul Bucuresti a amanat din nou, luni, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone, patronii clubului si pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei. Judecarea dosarului a fost amanata pentru 26 martie pentru neindeplinirea procedurii de citare…

- Senatorul USR, Mihai Gotiu, a fost vineri la Parchet sa dea o declaratie legata de plangerea penala impotriva sociologului Mirel Palada, adaugand ca va solicita o dauna prohibitiva la proces, pentru ca „politica cu pumnul” sa fie descurajata pe viitor.

- Deputatul USR Stelian Ion a sustinut ca presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a avut o intalnire cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia, fara sa spuna acest lucru si celorlalti...

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia. Anuntul privind intrevederea lui Nicolciea a fost facut de Alina Tanaescu,…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia, probabil despre legile justitiei. Anuntul privind intrevederea lui Nicolciea…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia, probabil despre legile justitiei. Anuntul privind intrevederea lui Nicolciea…

- Deputatul USR Stelian Ion a sustinut, marti, ca presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a avut o intalnire cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia. "Am aflat indirect in motivarea pe care a spus-o colega noastra la inceputul sedintei Comisiei juridice ca se contramandeaza aceasta…

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Deputatul PNL Alba, Florin Roman continua sa atace conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba. Dupa ce a spus ca zeci de școli vor fi inchise de Marcela Daramuș, acum vine cu noi acuzații. Acesta spune ca la inceputul anului școlar a comasat 2 clase și mai mulți elevi au renunțat la cursuri. Acesta…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a anuntat va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv si voi propune conducerii PNL…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei juridice, de disciplina si imunitati, a declarat, miercuri, ca afirmatiile din pozitia exprimata în cursul zilei de înaltii oficiali ai Comisiei Europene nu se refera la activitatea imediat apropiata de modificare a Legilor Justitiei,…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Deputatul USR Iulian Bulai considera ca formatiunea din care face parte ar fi trebuit sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, spunand totodata ca “USR este cel mai cool partid din Romania, unde nu te ameninta nimeni daca exprimi pozitii minoritare”.“Pentru…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD.Vezi…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare asupra legii privind aprobarea OUG nr. 33/2017, care prevede ca presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis o sesizarea Curții Constituționale pe legea de aprobare a OUG 33/2017, prin care a fost schimbat mecanismul de numire a conducerii Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații. Inca din mai 2017, șeful statului a criticat eliminarea președintelui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- La nici 35 de ani, Adrian Todoran nu este cel mai tanar deputat de Maramures, dar cu siguranta este cel mai activ dintre acestia. In primul an de mandat in Parlamentul Romaniei, deputatul Partidului Miscarea Populara s-a facut remarcat prin cateva initiative legislative cu un larg impact social, dar…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, este de parere ca desemnarea lui Liviu Dragnea drept candidat al PSD la alegerile prezidențiale din 2019 ar fi o greșeala comparabila cu susținerea lui Geoana in 2009. Candidatul trebuie sa fie persoana care sta…

- Deputatul USR a explicat pe pagina sa de Facebook motivul pentru care îl va da în judecata pe fostul primar al municipiului Cluj-Napoca. „Cercul protector din mass-media din jurul lui Lucan a început atacul împotriva mea. Pe Realitatea TV a aparut declarația…

- Scandalurile politice s-au ținut lanț in anul 2017, de la celebra Ordonanța 13, care a dus la cele mai mari proteste din Romania de dupa anii ’90, pana la demiterea Guvernului Grindeanu, atacul lui Mirel Palada asupra senatorului USR Mihai Goțiu și jignirile aduse de catre parlamentarul PSD Șerban Nicolae…

- Ordonanta 13 se intoarce, sub forma unui proiect de lege depus in Parlament de 39 de parlamentari PSD. Iar prevederile lui sunt chiar mai dure decat cele care au scos sute de mii de oameni in strada in februarie. Una dintre ele este introducerea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu.…

- Al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia se derula marti "in respectul fata de procesul electoral" si de o maniera mai bine organizata decat turul intai, insa participarea pare sa inregistreze o scadere, potrivit primelor constatari ale observatorilor din partea Uniunii Europene (UE),…

- Deputatul USR Cristina Iurisniti a depus o initiativa legislativa care vizeaza introducerea optionalului „Educatie pentru sanatate” in curriculum, la decizia scolii, pentru invatamantul preuniversitar, motivand ca legea isi propune sa raspunda nevoilor si cerintelor invatamantului romanesc.

- Deputatul PNL Mihai Alexandru Voicu a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, el fiind acuzat ca si-a folosit autoritatea pentru a determina mai multi membri de partid sa faca „donatii” formatiunii politice, in cadrul campaniei electorale din anul 2012, anunta unitatea de parchet.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al…

- Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi „pentru" si o abtinere, iar PMP si PNL au parasit sala. El a fost sustinut inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul copiilor la educatie. Potrivit unui amendament adus de Lavinia Cosma, deputat USR, Liceul…

- S-a aflat secretul lui Eugen Nicolicea. Deputatul PSD cunoscut pentru pozitiile sale controversate, dar si ca presedinte al comisiei juridice din Camera Deputatilor, a fost deconspirat de jurnalistul Liviu Avram de la Adevarul.

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat marti cu 12 voturi ”pentru” si 5 voturi ”impotriva” un raport de admitere legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca actul normativ sa intre miercuri in dezbaterea Senatului, care este for decizional. Deputatul USR Stelian…

- Eugen Nicolicea, deputat PSD și unul dintre parlamentarii care au propus mai multe amendamente la legile Justitiei, a fost intrebat, de un reporter al Digi 24, unde și cand a absolvit Facultatea de Drept.Deputatul PSD a refuzat dialogul și l-a amenințat pe jurnalist ca, daca mai insista pe…

- Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului, Eugen Nicolicea este de profesie inginer. Deputatul PSD a absolvit Facultatea de Electronica - sectia Calculatoare Electronice. Nici in acest caz nu sunt precizate Universitatea si anul. Jurnalistii de la adevarul.ro au solicitat un raspuns din partea…

- Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti.

- Biroul pentru informare publica al Camerei Deputatilor a refuzat sa spuna la ce Universitate a absolvit Dreptul deputatul PSD Eugen Nicolicea, pe motiv ca Legea privind liberul acces la informatiile publice este aplicabila doar institutiilor, nu si persoanelor fizice. In CV-ul publicat pe site-ul Camerei…

- Deputatul PNL Florica Chereches a castigat, duminica, cursa pentru sefia Organizatiei Femeilor Liberale, obtinand 692 de voturi, in timp ce contracandidata sa Cristina Traila a obtinut 485 de voturi voturi. Florica Chereches le-a promis participantelor la Congres ca va fi un exemplu de implicare pentru…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a afirmat miercuri ca parlamentarul USR Cosette Chichirau i-a transmis ca "se va ocupa personal" ca el sa intre la puscarie, transmite Agerpres. „Dupa ce a avut un...

- Deputatul USR Stelian Ion, membru in Comisia speciala pentru legile Justitiei, a precizat, joi, referindu-se la amendamentele depuse la Codurile penale, ca PSD-ALDE intentioneaza sa reconfigureze unele infractiuni, scopul fiind acela de a „curata” Parlamentul de dosare.