- Fostul premier Victor Ponta a povestit cu lux de amanunte, intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, intreg episodul controversat al numirii procurorilor. Fostul lider PSD a marturisit ca a "cedat", la insistentele lui Liviu Dragnea, dar si ale Elenei Udrea, si a numit-o pe Kovesi in functia de procuror-sef…

- Nicoleta Luciu a dezvaluit ca a reușit sa slabeasca in condițiile in care a mancat chiar și slanina. Ce-i drept, superba bruneta a devorat doar a zecea parte dintr-o porție normala. In prezent, vedeta locuiește la Miercurea Ciuc, alaturi de soț și de copii. De o buna perioada s-a retras din lumina reflectoarelor…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Prezentatoarea Dana Chera, dezvaluiri intime, dupa ce a anunțat ca e gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț. „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie.…

- Dupa ce a anunțat ca divorțeaza, Dana Chera a facut o noua dezvaluire: este insarcinata. In cadrul emisiunii unde a oferit informația, prezentatoarea vorbit fara perdea despre lucruri din intimitatea ei.

- Prioritatile s-au schimbat total pentru ea in momentul in care au venit pe lume copiii, scrie fanatik.ro. Mai intai, fetita. Si apoi, tripletii. Nicoleta a ales familia si s-a mutat in provinicie, la Miercurea Ciuc. O perioada, i-a mers inca bine pe plan financiar, asta pentru ca a mai avut ceva…

- Cantarețul Calin Geambașu a decis sa faca publice noi amanunte din relația cu tatal sau, muzicianul Petre Geambașu, care s-a degredat foarte mult in ultma perioada de timp. Anul trecut, intre Calin Geambașu și tatal sau, muzicianul Petre Geambașu, s-a iscat un scandal monstru , dupa ce au aparut informații…

- Silviu Prigoana a slabit foarte mult in ultimii ani, iar acum incearca sa se mențina in forma. Silviu Prigoana, care ani de zile a purtat exclusiv haine negre , a uimit pe toata lumea dupa ce a slabit foarte mult. Omul de afaceri nu s-a mulțumit doar sa scape de kilogramele in plus, ca incearca sa se…

- Autostrada Transilvania este acoperita cu zapada și la fel sunt majoritatea drumurilor din județul Cluj. Drumarii intervin mai greu din cauza traficului sau deloc, în unele cazuri. Sfaturile specialiștilor îndeamna la prudența în trafic și adaptarea…

- Cornelia Rednic este o femeie foarte frumoasa, dar kilogramele in plus i-au pus multi ani la rand probleme. Cornelia Rednic a decis ca are nevoie de o schimbare in viata sa, astfel ca artista s-a apucat de un regim serios care a ajutat-o sa dea jos 33 de kilograme in trei luni. Artista spune ca dupa…

- Kamara a calcat stramb, dupa ce i-a cazut cu tronc o bruneta cunoscuta in mall. Madalina are 24 de ani, este din Brasov si, de aproape o luna, este amanta lui Kamara. Tanara a vorbit la o televiziune cum a ajuns sa fie amanta cantarețului. Un artist celebru si-a stabilit deja divortul. Detalii…

- Andrei Laslau, unul dintre cei mai populari nutritionisti din Romania, trece dincolo de aparente impreuna cu Florentina Fantanaru si spune lucrurilor pe nume, sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- In perioada in care a fost despartit de Cristina, Nicolae Guta a avut o relatie, de scurta durata, cu moldoveanca Nina. Blonda are, insa, numai cuvinte de lauda la adresa manelistului si sustine caA povestea lor de dragoste a fost una intensa.

- Fata de moneda europeana, leul s-a intors vineri la nivelul de 4.63, cat fusese si la inceputul acestei saptamani, castigand insa teren in fata dolarului american si indirect, in fata francului elvetian. Fata de dolar, cotatia de vineri calculata de BNR pentru leu a fost de 3.82 lei/usd (fata de 3.85,…

- Dieta cu compot de mere a facut minuni in cazul Nicoletei Luciu. Vedeta a dezvaluit si fanilor sai cum a tinut acest regim. Iata ce a mancat:Mic dejun: o cana de compot de mere si la alte doua ore inca o cana. Pe parcursul zile trebuie sa bei cel putin 4 cani de compot.Pranz: o…

- Regimul termic va fi caracterizat tot de valori mult mai ridicate decat cele climatologic specifice perioadei in majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult noros in nord-vestul si centrul tarii si va avea innorari trecatoare in rest.

- Greutatea in exces este o problema cu care se confrunta aproape jumatate din populația lumii. Stilul de viața modern, stresul, sedentarismul, lipsa de odihna, mancatul pe fuga și la ore nepotrivite, toate acestea contribuie la acumularea kilogramelor, scrie realitatea.net.

- Greutatea în exces este o problema cu care se confrunta aproape jumatate din populația lumii. Stilul de viața modern, stresul, sedentarismul, lipsa de odihna, mâncatul pe fuga și la ore nepotrivite, toate acestea contribuie la acumularea kilogramelor.

- Aventura Deliei in India continua! Spunem asta pentru ca activitatile artistei sunt foarte.variate. Daca va imaginati ca a plecat in India pentru a se odihni, dupa maratonul de concerte din noaptea dintre ani, ei bine nu! Delia colinda de dimineata pana seara strazile Indiei!

- Dieta vikingilor, vedeta curelor de slabire in 2018 Ca si populara dieta mediteraneana, dieta nordica propune un stil de viata, nu un regim alimentar temporar. Spre deosebire de prima, însa, dieta vikingilor elimina complet din alimentatie pâinea alba, pastele si mamaliga, interzicând…

- In noaptea dintre ani, raufacatorii pot profita de buna-credinta a cetatenilor si, deghizati in colindatori, pot fura din locuintele ale caror usi le sunt deschise sau din cele pe care le gasesc descuiate. Politia Romana va recomanda sa aveti grija ...

- Sfaturile nutritionistilor pentru masa de Revelion Nutritionistii ne sfatuiesc sa incercam, dupa mesele incarcate din zilele de Craciun, sa adoptam o alimentatie asemanatoare celei de post zilele acestea, consumand mai multe legume, supe sau lactate usoare, pentru ca sistemul digestiv sa poata lua o…

- Anca Țurcașiu nu face diferența intre o zi obișnuita și una speciala, dat fiind faptul ca aceasta are grija sa manance, cantitativ, la fel de mult. Motiv pentru care nu are nevoie apoi, de dieta! Anca Țurcașiu, in varsta de 47 de ani, este mereu motivata sa-și mențina silueta . Mai precis, spune ea,…

- Directorul care s-a sinucis la cateva ore dupa sotia sa ar fi plecat de acasa mult timp in noaptea tragediei. Cel putin asta sustine cel mai bun prieten al victimelor. Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Petru Maleon, a rupt tacerea si a vorbit despre ajunsurile si neajunsurile…

- Poliția Romana ii indeamna pe cetațeni sa aiba grija de bunurile pe care le au asupra lor atunci cand fac ultimele cumparaturi inainte de noaptea dintre ani dar și sa fie vigilienți cu privire la persoanele pe care le primesc in casa. O atenție speciala trebuie acordata și instrucțiunilor de siguranța…

- Inca din cele mai vechi timpuri, cumpana dintre ani a prilejuit momente incarcate de magie, menite sa aduca speranța pentru un viitor mai bun. Iata ce se crede ca e bine de facut in noaptea de Revelion, ca sa ai spor in toate. Și ce sa NU faci in noaptea de Revelion. Revelionul ofera indicii ...

- Robotizarea și desparțirea de natura-mama lasa urme de neșters in viața noastra. Traim de parca ne gonește cineva de la spate, avem doar sarcini, urgențe, obligații. Facem doar ce trebuie și mai puțin ce ne place. Ce s-ar intampla daca am incetini puțin ritmul, uitand de tot și sa traim, pur și simplu?…

- Horoscop In noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2018, Luna plina se afla la perigeu, adica in cea mai apropiata distanța de Pamant. Dipolul Pamant-Luna are o mișcare ciudata, nu a putut fi prevazuta foarte exact nici macar cu cele mai performate computere. Distanța la perigeu nu este aceiași, variaza. In cazul…

- S-a facut partajul in divortul care a uimit pe toata lumea. Florin Salam si Roxana Dobre au decis sa se separe definitiv dupa ce bruneta a plecat de acasa timp de mai multe zile. Cei doi au facut partajul, dupa ce au ajuns la concluzia ca impacarea este imposibila. Manelistul este hotarat sa nu-i…

- Unul dintre cei mai cunoscuti neurochirurgi romani a vorbit la „antena3 live” despre cele mai importante aspecte care pot ajuta creierul in activitatea sa permanenta de a mentine organismul in functiune. In doar cateva randuri iata o sinteza despre ce este bine si ce nu este bine sa faci pentru a ajuta…

- Anda Adam apeleaza la o strategie eficienta, care ii permite sa se rasfețe din punct de vedere culinar de sarbatori, fara sa se strezese in ianuarie din cauza kilogramelor in plus. Cantareața este preocupata de modul in care arata, așa ca e atenta la alimentație și merge constant la sala. Conștienta…

- Oana Zavoranu a facut dezvaluiri intime in cadrul unei emisiuni de televiziune. Ea a explicat ca a ramas insarcinata de mai multe ori, dar a explicat ca iși dorește o mama-surogat atunci cand va decide sa devina mamica. Oana Zavoranu este casatorita cu Alex Ashraf . Acesta este cel de-al doilea soț…