- Alex Ștefanescu din Craiova s-a recunoscut in semnalmentele date luni și de atunci a fiert la gandul ca ar putea fi chiar el Persoana X de la Virgin Radio Romania. Marți dimineața a avut și confirmarea. Alex a reușit sa sune la numarul 074EUSUNTX, iar Bogdan, Shurubel și Ionuț au inceput verificarea…

- Dupa 6 zile de cautari in care toata Romania s-a intrebat cine este Persoana X de la Virgin Radio Romania, luni am primit și raspunsul. Georgiana Radașanu a raspuns DA la toate intrebarile puse de Bogdan, Shurubel și Ionuț, iar la final a venit și confirmarea detectivului care a spus: „Georgiana Radașanu…

Georgiana Radașanu din Suceava este Persoana X de la Virgin Radio Romania. "Am analizat toate semnalmentele și m-am intrebat , iar apoi, cand a fost semnalmentul cu Ploiești, mi-am dat seama ca eu sunt.", le-a zis Georgiana lui Bogdan, Shurubel și Ionuț Și TU poți fi Persoana X de...

Vineri dimineața, la prima ora, caștigatoarea noastra a venit din Constanța la studioul Virgin Radio Romania pentru a-i cunoaște pe Bogdan, Shurubel și Ionuț și a ne lua premiul de 1000 EURO caștigat in urma cu o zi la CSAUD. Am stat de vorba cu ea in direct la radio și ne-a povestit cum a...

Dupa ce Vasilica s-a prins CSAUD și ne-a luat cei 1.000 de euro, revenim cu un zgomot nou și un nou premiu in EURO pe care il poți caștiga chiar tu. Regulile nu s-au schimbat: concursul se intampla in fiecare dimineața la ora 08.30, cand primii 3 ascultatori care ne suna au o șansa sa...

Judecatorul CSAUD pare decis sa schimbe sunetul pe care nimeni nu reușește pana acum sa-l ghiceasca la Virgin Radio Romania. Dupa ce Bogdan, Shurubel și Ionuț ți-au dat o dubla șansa sa spui CSAUD in direct la ora 8:30, acum ei au anunțat ca mai fac o runda fulger de CSAUD in direct imediat dupa...

In cazul in care nu ai aflat inca, astazi am dat premiul CSAUD pentru a treia oara. Fericita caștigatoare a 1000 de EURO a fost Monica din București. Monica lucreaza in zona, iar in dimineața asta, dupa ce a aflat ca a caștigat, a trecut și pe la noi prin studio. Monica și-a sunat copilul,...

- Dupa 4 saptamani de framantari, Monica din București s-a prins CSAUD la Virgin Radio Romania. Vineri dimineața, 5 octombrie, ea a sunat prima și a dat raspunsul corect: „Cand invarți de cilindru și iese afara rujul”! Judecatorul a ridicat cartonașul verde și a validat raspunsul. Așa a fost produs zgomotul…