Nicoleta Nuca este lipsita de inhibiții! Iar acest lucru l-a confirmat insași artista in momentul in care și-a facut apariția pe scena fara lenjerie intima. Nicoleta Nuca a facut furori in mediul online cu ultima ei fotografie publicata. Artista apare pe scena, in timp ce susține un concert. Insa lucrul care a atras atenția tuturor […] The post Nicoleta Nuca, lipsita de inhibiții! Artista a facut furori cand a aparut pe scena fara lenjerie intima appeared first on Cancan.ro .