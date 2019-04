Stiri pe aceeasi tema

- Delia iși bucura fanii cu un single nou, o piesa de dragoste emoționanta, intensa, cu un videoclip puternic și sensibil in același timp. Piesa vorbește despre iubire in formele ei cele mai diverse, despre felul in care sentimentele pot trasforma relația in una toxica, nociva, facand loc durerii și sentimentelor…

- Interpreta din Republica Moldova, Victoria Rașcu, a lansat saptamana trecuta cea mai noua piesa din repertorul ei: “Ingerul Meu”, iar premiera acesteia a avut loc la celebra emisiune matinala de la București: “Neatza cu Razvan și Dani”, de la postul de televiziune Antena 1. Implicata de la o varsta…

- Dupa ce a facut furori la doua emisiuni concurs, Ruxandra Anania lanseaza primul single din cariera si ne invita pe toti sub “Umbrela” ei. “Umbrela” este prima piesa dintr-o serie de melodii pe care Anania le-a pregatit pentru anul asta si pe care le-a compus alaturi de Vlad Isac. Videoclipul melodiei…

- Sean Paul, regele incoronat al genului dancehall, premiat la Grammy’s si creatorul celor mai mari hit-uri din industria pop, lanseaza „Contra La Pared”, o colaborare cu J Balvin, sinonima succesului garantat. Single-ul „Contra La Pared” succeda lansarea pieselor „Shot & Wine” ft. Stefflon Don, „Naked…

- John Newman, una dintre cele mai recognoscibile voci din industria muzicala si creatorul unora dintre cele mai mari hit-uri din ultimii ani („Feel The Love”, „Love Me Again”, „Blame”), lanseaza single-ul „Feelings”. Piesa „Feelings” a fost scrisa in Suedia si produsa de Newman si Jarly – producatorul…

- Zedd si Katy Perry ne invata o lectie importanta odata cu neasteptata lansare a single-ului „365″ – dragostea este raspunsul tuturor intrebarilor ce macina constiinta, iar viata in lipsa ei nu are niciun farmec. Optimismul si bucuria sunt elementele principale ce alimenteaza ritmul molipsitor al acestei…

- De fericire sau nu, „Plangi, fata… daca-ti vine” este mesajul pe care Lavinia Pirva il lanseaza acum in luna iubirii, featuring Mihai Chitu. Fiecare dintre noi a trecut la un moment dat prin situatii in care si-a tinut lacrimile pentru a parea puternic. Lavinia si Mihai Chitu vin cu un imn al tuturor…

- Dupa hiturile internationale precum „Unbreakable” si „Can’t Let Go”, artistul australian Faydee lanseaza „Away”, o piesa fresh cu un clip plin de pasiune si dans. O coproductie Cat Music si Buckle Up Entertainment, piesa este compusa chiar de catre artist si produsa de Agon Haziri. In regia lui San,…