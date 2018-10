Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Alex, un celebru producator muzical. Vedeta este foarte discreta in privința vieții sale persoanele, insa mai ofera indicii despre ce se petrece cu adevarat in sufletul artistei.

- Salma Hayek și fiica sa, Valentina Paloma Pinault, au o relație foarte speciala. Iar acest lucru reiese clar din ultima postare a actriței de pe contul personal de Instagram. Vedeta de 52 de ani i-a oferit puștoaicei cel mai frumos cadou aniversar, permițandu-i s-o tunda. Actrița nu s-a temut sa se…

- Nu toate cererile in casatorie se intampla cu final fericit. O stewardesa asiatica a fost concediata dupa ce iubitul ei a cerut-o in casatorie in timp ce era la serviciu. S-a intamplat la doar 30 de minute de la decolare cand iubitul femeii s-a lasat pe un genunchi și a adresat cea mai importanta intrebare....…

- Laura Cosoi a postat pe Instagram prima fotografie cu chipul fetiței ei, Rita. Numele fetiței provine din spaniola și este forma mai scurta a numelui Margarita, care inseamna cinste, onestitate și curaj. Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a devenit mamica pentru prima data. Vedeta a nascut-o…

- Vedeta din Baywatch, Pamela Anderson a pus capat relației cu fotbalistul Adil Rami dupa aproape un an. Potrivit jurnaliștilor de la TMZ, Pamela Anderson a incheiat relația la doar cateva zile dupa ce acesta a cerut-o de soție.

- Zilele trecute, Dana Rogoz a postat pe Instagram o fotografie in care apare cu noua ei coafura: are parul scurt si nu este vopsita, avand culoarea ei naturala. Dana Rogoz Din pacate pentru vedeta, unii internauti nu au fost incantati de noua imagine pe care o are Dana Rogoz, astfel ca i-au lasat unele…

- Kylie Jenner, vedeta TV și patroana unei companii de cosmetic, este prima in topul celor mai bine platite vedete de pe Instagram. Ea caștiga aproximativ un million de dolari pentru fiecare mesaj sponsorizat. Vedeta TV si proprietara unei companii de cosmetice Kylie Jenner s-a situat pe primul loc in…

- Julie Mayaya a fost ceruta de soție in timp ce sarea cu parașuta, dar a recunoscut ca nu a vrut sa spuna DA pentru ca lipsea un element foarte important. Fosta caștigatoare de la Vocea Romaniei, Julie Mayaya a fost ceruta in casatorie de catre iubitul ei alaturi de care o relație de mai bine […] The…