Nicoleta Luncă, declarații neașteptate la Exatlon. „Se pare că am ajuns să mă îndrăgostesc” Nicoleta Lunca a facut o declarație neașteptata la Exatlon, in ediția de sambata seara. Aceasta a dezvaluit ca vrea sa faca tot posibilul sa caștige acest concurs, chiar daca este conștienta ca va fi extrem de greu pentru ca este singura fata din echipa Razboinicilor. „Nu ma gandeam ca voi ajunge pana aici. In prima zi eram foarte speriata, panicata, nu știam cum sa abordez traseele, dar se pare ca am ajuns sa ma indragostesc de ele. Sa vina mai repede ziua sa intru pe traseu. Ma bucur foarte mult ca am ajuns pana aici, am muncit foarte mult ca sa imi pastrez locul in aceasta echipa. M-am indragostit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un sezon in calitate de concurent și alte doua in postura de antrenor, Giani Kirița susține c-a terminat-o cu „Exatlon”. Fostul fotbalist jura ca se va intoarce in Republica Dominicana, țara in care se filmeaza emisiunea difuzata la Kanal D, doar daca producatorii ii vor permite sa se implice in…

- Aseara, la „Exatlon”, s-a disputat unul dintre cele mai importante jocuri, cel de imunitate in fața eliminarii. In ediția de aseara, victoria a fost adjudecata de Faimoși, care au reușit sa-și pastreze echipa intacta și sa trimita doua razboinice la duel. Mihaela Popescu, cea mai slab cotata concurenta…

- Dupa ce meciul de protectie a fost unul extrem de tensionat la Exatlon, Ciprian Maris si Calin Șerban au ajuns sa se bata pentru ramanerea in concurs, scrie capital.ro. A fost un scor de 10-6 in favoarea Razboinicilor, care au trimis Faimosii in fata unui duel. Initial Mario Fresh s-a autopropus…

- Au intrat relaxati in competitie, fiind convinsi ca vor invinge, dar echipa albastra a fost mult mai motivata. Cel mai bun razboinic a fost Gabriel Nedelcu, care a reusit victorii impresionante, demoralizandu-i pe adversari. Și fetele au fost la mare inaltime, in special Irina Postolea care s-a impus…

- Tensiunea a atins cote maxime in ediția Exatlon de sambata seara. Suparat ca echipa lui pierdea punct dupa punct, in jocul pentru hotel, Giani Kirița l-a criticat dur pe Gabriel Nedelcu, fratele lui Alex din sezonul trecut. Tensiunea atinge cote alarmante in tabara Razboinicilor. Giani Kirița a rabufnit…

- EXATLON ROMANIA 4 FEBRUARIE 2019. Catalina Șeicaru din echipa rosie s-a lovit la cap si in cele din urma si-e pierdut cunostinta pentru cateva momente. Aceasta a fost urcata in salvare, in timp ce colegele sale plangeau. Din fericire, accidentarea nu a fost una grava si faimoasa s-a putut intoarce…

- EXATLON ROMANIA 27 IANUARIE 2019 LIVE VIDEO. Devenit antrenor la Exatlon, dupa participarea din primul sezon, Giani Kirița iși menține reputația de om care spune tot ce gandește. Așa s-a intamplat și atunci cand a vazut prestația unui concurent din echipa Razboinicilor. Sunt de notorietatea…

- S-au incins spiritele intre concurenți, in ediția Exatlon de luni seara. Costin Gheorghe si Alex Stoica s-au enervat si si-au aruncat cateva cuvinte usturatoare dupa ce au iesit de pe traseu. Tensiunea a atins cote maxime in timpul jocului. „Lasa-i, ma! Daca asa stie el, sa injure, ce sa ii faci?”,…