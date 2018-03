Stiri pe aceeasi tema

- Viața Roxanei Ciuhulescu s-a schimbat radical, in doar cateva luni. Vedeta cu cele mai lungi picioare din showbiz va deveni mama, pentru a doua oara, in luna iulie. Vedeta a avut probleme cu sarcina, chiar in timpul ultimei vacanțe petrecuta cu fiica sa și cu actualul soț.

- Vedeta va deveni mama pentru a doua oara, in luna iulie. Roxana Ciuhulescu a avut probleme cu sarcina, chiar in timpul ultimei vacanțe petrecuta cu fiica sa și actualul soț. Viața Roxanei Ciuhulescu s-a schimbat radical, in doar cateva luni. Mai precis, la scurt timp de la divorțul de primul sau soț,…

- Diana Gureșoaie știe un lucru sigur: show-ul aduce succes. Motiv pentru care, pare-se, nu se mulțumește sa faca show-uri prin diverse cluburi de lux de prin București sau Miami, și nici pe iahturile de lux pe care este invitata, ci, daca are ocazia, se mai da in stamba și pe unde are treaba. De exemplu,…

- Gabriela Cristea s-a pus serios pe slabit pana la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie pana acum, dar vrea sa mai slabeasca inca 10 kilograme pana la fericitul eveniment al botezului Victoriei. “In timpul sarcinii m-am si ingrasat, dar am…

- Gabriela Cristea s-a pus serios pe slabit pana la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie pana acum, dar vrea sa mai slabeasca inca 10 kilograme pana la fericitul eveniment al botezului Victoriei. “In timpul sarcinii m-am si ingrasat, dar am…

- Andreea Banica trece prin clipe grele. Vedeta are mari probleme de sanatate și nu poate avea nici macar grija de copiii sai. Intr-o postare de pe blogul personal, artista a vorbit deschis despre ceea ce se intampla in viața ei, din punct de vedere medical.

- Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscuta, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea sa se concentreze pe viața de familie.

- Oana Lis, complet nemachiata. Vedeta si-a pus in cap un turban roz si a renunțat la farduri. Cu un decolteu adanc, soția fostului primar al Capitalei i-a lasat fara cuvinte pe internauți. Viorel Lis, detalii intime despre prima noapte de amor cu Oana. S-a intamplat in strainatate "Adevarata…

- Nicoleta Luciu a dezvaluit ca a reușit sa slabeasca in condițiile in care a mancat chiar și slanina. Ce-i drept, superba bruneta a devorat doar a zecea parte dintr-o porție normala. In prezent, vedeta locuiește la Miercurea Ciuc, alaturi de soț și de copii. De o buna perioada s-a retras din lumina reflectoarelor…

- Celebra Israela a murit. Vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuința, chiar de avocata sa. Potrivit primelor informații, aceasta a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei.

- Macaulay Culkin (37 ani), cel care l-a interpretat la începutul anilor ’90 pe simpaticul Kevin din “Singur acasa&", a reușit sa renunțe la droguri și sa-și schimbe total stilul de viața.

- Patru jucatori vor lipsi pentru reșițeni in partida cu United Galați. Este vorba de Flavius Fedor, Alexandru Ciucur, Alexandru Avramovici și Dorel Zamfir. Muncitorul va folosi la acest meci mai mulți juniori, care nu au evoluat foarte mult in acest campionat. „Noutați din punct de…

- Brigitte Sfat s-a confruntat cu probleme de sanatate in primele luni ale anului 2018. Vedeta sustine ca din cauza situatiei cu Ilie Nastase a avut o cadere nervoasa si a facut herpes pe aproape tot corpul.

- Oana Lis pare sa se bucure din plin de viața de diva a Bucureștiului, scrie spynews.ro. Și, zilele trecute, pe un frig de crapau pietrele, Oana Lis și o prietena de-ale sale a mers la braserie. Imbracata lejer, semn ca nu era prea deranjata de gradele multe cu minus de afara, a intrat intr-un local…

- Nico recunoaste ca a fost una dintre cele mai geloase artiste din showbiz! Vedeta a povestit cum facea diferite "crize" atunci cand fetele il priveau pe Laurentiu. Vestea buna este ca totul a fost in trecut, iar acum nu mai gandeste deloc asa.

- Cornelia Catanga are probleme grave de sanatate.Artista a vorbit in direct la tv, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta are nevoie urgenta de operație. Daca in urma cu ceva timp s-a luptat cu depresia, ajungand pe mana psihologului, acum interpreta se confrunta cu alte probleme de sanatate,…

- Laura Cosoi a oferit detalii despre sarcina sa. Vedeta a marturisit ca a fost ingrijorata sa nu cumva sa aiba probleme. Actrița Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru prima oara anul acesta . Ea va aduce pe lume o fetița, din mariajul pe care il are cu Cosmin Curticapean . Pe blogul sau, Laura Cosoi…

- Jurata de la &"Te cunosc de undeva&" a declarat ca a reușit sa slabeasca 38 de kilograme în sapte luni și jumatate și își dorește sa ajunga la suplețea de care se bucura în liceu.

- Tatal baiatului din Cluj, care s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc din Maraști, a facut infarct când a aflat despre tragedie. Tatal baiatului lucreaza în Londra, unde a fost vizitat de fiul sau în cursul lunii ianuarie. Tânarul s-a întors…

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia.

- Un incubator vital pentru transportul nou-nascutilor a intrat in dotarea Spitalului Judetean de Urgenta din Constanta. Dupa doi ani in care unitatea medicala nu a avut un astfel de aparat, in conditiile in care unul din zece copii se naste inainte de termen, salvarea a venit printr-o donatie. Incubatorul…

- Actorul Bebe Cotimanis este implicat in cel mai recent scandal. Se pare ca vedeta de la Pro TV s-a cam plictisit de casnicia de aproape patru ani pe care o are cu Florina Marcuta și iubește din nou ca un adolescent. A fost surprins in ipostaze intime cu o colega de scena. In urma cu patru ani, Bebe…

- Bianca Brad s-a casatorit și a divorțat in secret.Vedeta a dezvaluit lucruri pe care nimeni nu le-a știut pana acum despre viața ei personala. Bianca Brad a trecut prin momente dureroase, despre care a refuzat sa vorbeasca pana acum. Mai mult, Bianca Brad este schimbata total, dupa ce a slabit 20 de…

- Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Capitala de cateva zile. Artista a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a simtit rau. Anamaria a dus-o imediat la doctori pentru a i se face investigatii si analize amanuntite. Medicii se pare ca au reusit deja sa o stabilizeze, iar ea se simte…

- Cornelia Rednic este o femeie foarte frumoasa, dar kilogramele in plus i-au pus multi ani la rand probleme. Cornelia Rednic a decis ca are nevoie de o schimbare in viata sa, astfel ca artista s-a apucat de un regim serios care a ajutat-o sa dea jos 33 de kilograme in trei luni. Artista spune ca dupa…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Nicoleta Luciu este una dintre cele mai admirate femei din Romania. Cu 4 copii, vedeta arata demential, fiind greu sa ii gasesti un defect. Bruneta a decis sa imparta metoda perfecta de a scapa de vergeturi si cicatrici, folosind numai un ingredient. Nicoleta Luciu recomanda pentru toate femeile si…

- Nicoleta Luciu a renuntat la emisiunea“Asia Express” dupa ce a efectuat cateva analize medicale ce erau obligatorii. Rezultatele nu au fost imbucuratoare, vedeta fiind nevoita sa se retraga din show.

- Daca din punct de vedere alimentar organismul tau are nevoie de vitamine, minerale, proteine, atunci de ce sa nu beneficieze si parul tau de un asa festin. In felul acesta te vei lauda cu o podoaba capilara mai frumoasa si mai sanatoasa.

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de sanatate si nu se simte bine deloc.

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viata ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din Bucuresti, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Sotia lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea si le recomanda tuturor femeilor de varsta ei sa mai faca facultate. Vedeta a marturisit…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viața ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din București, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Soția lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea.

- Bianca Rus este in culmea fericirii si este pregatita sa faca pasul cel mare, alaturi de iubitul ei, care a cerut-o de sotie in urma cu cateva luni. Vedeta vrea ca pana la nunta sa slabeasca mai multe kilograme, insa daca nu va reusi, nu va fi o piedica in organizarea marelui eveniment "Nu…

- Bianca Rus este in culmea fericirii si este pregatita sa faca pasul cel mare, alaturi de iubitul ei, care a cerut-o de sotie in urma cu cateva luni. Vedeta vrea ca pana la nunta sa slabeasca 30 de kilograme, insa daca nu va reusi, nu va fi o piedica in organizarea marelui eveniment

- Dubla caștigatoare de Australian Open, in 2012 și 2013, Victoria Azarenka a anunțat ca nu va participa la aceasta ediție a turneului de la Melbourne, care va incepe pe 15 ianuarie. Bielorusa are in continuare probleme de familie, luptandu-se cu fostul soț pentru custodia copilului. Din aceasta cauza,…

- Dieta cu compot de mere a facut minuni in cazul Nicoletei Luciu. Vedeta a dezvaluit si fanilor sai cum a tinut acest regim. Iata ce a mancat:Mic dejun: o cana de compot de mere si la alte doua ore inca o cana. Pe parcursul zile trebuie sa bei cel putin 4 cani de compot.Pranz: o…

- Adriana Bahmuteanu nu mai lucreaza la Antena Stars. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra de multi ani. Bruneta si-a motivat decizia printr-un mesaj pentru fanii sai.

- Adriana Bahmuteanu facea echipa cu Cristi Brancu si Bianca Sarbu, in emisiunea „Agentia VIP", dar a anuntat azi ca demisioneaza. Vestea i-a socat pe toti, mai ales ca a venit atat de brusc. Cu toate acestea, Adriana Bahmuteanu nu mai putea astepta. Vedeta are niste probleme de sanatate care nu-i…

- La scurt timp dupa ce Mirela Vaida a anunțat ca este ultima ei apariție la "Acces Direct", Simona Gherghe și-a postat o imagine pe pagina ei. Vedeta petrece timpul cu fiica ei, Ana Georgia, dat fiind faptul ca din luna ianuarie revine la TV.