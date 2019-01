Stiri pe aceeasi tema

- A trecut perioada sarbatorilor, iar acum vedetele vor sa-si recapete silueta de vis. Nicoleta de la Insula Iubirii trece la treaba. La ce metoda a apelat pentru a pierde kilogramele acumulate in perioada sarbatorilor a dezvaluit chiar ea, in direct, la Antena Stars.

- In ultimele zile s-a zvonit ca Mirela Banias, concurenta din sezonul patru a emisiunii "Insula Iubirii", se pregateste de nunta. Dupa comentarii acide la adresa internautilor care o tot asociau cu Ionut Gojman, Mirela a marturisit ca nu si-a pierdut increderea in barbati, iar astazi, a intrat in direct…

- Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, a decis sa dea carțile pe fața despre barbatul cu care urma sa se casatoreasca și de care s-a desparțit de curand. Fosta ispita de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, show transmis de postul de televiziune Antena 1, a facut declarații despre ruptura…

- Tomița a renunțat la rolul de ispita de la „Insula Iubirii”, deși a fost una dintre cele mai dorite prezențe in show. Dupa ce a avut parte de senzații tari alaturi de Deea, acesta s-a retras și s-a apucat de afaceri. Chiar daca era ravnit de toate concurentele care ajungeau in Thailanda, acesta a renunțat…

- CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018: Momentele au fost cu atat mai grele pentru Mirela, care inainte ca Mircea sa paraseasca insula, a facut un pas riscant și i-a spus povestea vieții sale. Aceasta i-a scris pe un bilet povestea incarcerarii sale, in ciuda temerilor ca ar putea pierde ce a construit cu…

- Nicoleta Dragne a acceptat rolul de ispita pentru a doua oara, dupa ce in sezonul cu numarul 3 a reușit sa dezbine unul din cele mai solide cupluri: Nicoleta Molnar și Catalin Meșter. Cu toate acestea, la sosirea sa in Thailanda, Ionuț, prieten cu Meșter, s-a declarat neimpresionat de ispita. Acum,…

- Zilele trecute a izbucnit un scandal intre ispitele de la "Insula Iubirii". Nicoleta Dragne xi Bianca Pop au aruncat cu vorbe, insE miercuri searE, in cadrul emisiunii "Agentia VIP", cele douE au avut parte de o confruntare in direct.