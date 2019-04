Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Guța este, din nou, o femeie singura și fara obligații! Manelista nu sufera deloc dupa desparțirea de Ionica Bangala, ba din contra, este mai fericita și mai zambitoare ca oricand

- Deși a slabit foarte mult și este trasa prin inel, se pare ca Nicoleta Guța nu vrea deloc sa se opreasca aici! Așa se face ca manelista a trecut printr-o serie de schimbari care au transformat-o intr-o adevarata diva.

- O femeie de 38 de ani, din Neamt, a fost retinuta de politisti pentru ca ar fi furat dintr-o biserica icoane si alte obiecte de cult in valoare de peste 25.000 de lei. In scurt timp, va fi dusa in fata judecatorilor, pentru propunerea unui mandat de arestare.

- E Ziua Femeii. Care ar fi statutul femeii moderne? Mihaela Breaz: Din perspectiva strict personala, statutul femeii este acela pe care ea alege sa il ocupe in societatea contemporana, prin modul in care ințelege sa iși valorifice abilitațile native sau pe cele cultivate. Societatea…

- Prima sotie a lui Nicolae Guta, Mariana, a ramas si cea mai importanta pentru cantaret! Fiica lui, Nicoleta Guta, a dezvaluit ca la ea ajung banii in familie si tot de la ea pleaca. De asemenea, toti ceilalti copii ai manelistului vin mereu la Petrosani, iar ea ii primeste cu bratele deschise.

- rochie mamaO femeie a fost invitata la nunta unei prietene și, ca sa nu mai dea banii pe o alta rochie, aceasta a decis sa aleaga una din garderoba pe care o avea deja. Doar ca atunci cand a aratat pe internet ce alegere a facut, prietenii și cunoscuții au fost șocați. Ce s-a intamplat?

- Este clar ca „buna-ziua” ca Nicoleta Guța și Ionica Bangala au luat-o pe drumuri separate, caci cei doi nu se mai afișeaza deloc pe rețelele de socializare și nu-și mai exprima dragostea pe care și-o exprimau candva, in vazul tuturor.

- De ceva timp, se spune tot mai des ca Ionica Bangala și Nicoleta Guța nu mai formeaza un cuplu. Cu toate acestea, soțul manelistei pare sa nu fie afectat de acest lucru, caci traiește in continuare pe „picior mare”.