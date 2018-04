Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Mariah Carey iși inchiria, luna trecuta, o vila in Beverly Hills cu 25,000 de lire sterline chirie pe luna, sora sa, Alison Carey, duce o lupta grea pentru supraviețuire! Ea e sora renegata a artistei Intr-un interviu recent cu tabloidul ”The Sun”, sora renegata a marii artistei iși deplange…

- Spionul rus Serghei Skripal si fiica acestuia ar fi fost otraviti cu gazul neurotoxic care era amestecat intr-un pachet cu hrisca, cel putin asa scrie tabloidul britanic The Sun, care citeaza surse apropiate anchetei concluzionand ca terciul ar fi putut fi otravit.

- X FACTOR. Celebra cantareața Nicole Scherzinger a data afara din juriul de The Factor X, iar Louis Walsh și Sharon Osbourne sunt urmatoarele victime. Vedeta de la Pussycat Dolls ar fi fost eliminata de creatorul show-ului, Simon Cowell, pentru a introduce sange proaspat la spectacolul vocilor.…

- Alexandru Voinescu, care s-a recomandat Alexander Jr., un acrobat de 16 ani din București, i-a ținut cu sufletul la gura pe jurații de la ”Romanii au talent” și i-a determinat pe cei din public sa il aplaude in picioare dupa ce a prezentat pe scena un numar de echilibristica la bastoane. Aproape…

- Dan Muresan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, a fost gasit mort intr-o camera a unui hotel din Nairobi (Kenya), in anul 2012. Acesta lucra pentru firma Cambridge Analytica la campania electorala a presedintelui kenyan Uhuru Kenyatta. "Oamenii suspectau ca a fost…

- Lobby-istul Elliott Broidy, unul dintre cei mai importanți fundraiseri ai campaniei electorale a lui Donald Trump, ar fi cerut ajutorul Comitetului pentru Afaceri Externe din Congresul Statelor Unite ale Americii pentru a caștiga mai multe contracte in Romania.

- Ozzy Osbourne a dat in judecata compania AEG pentru politica ei de a cere artistilor care vor sa concerteze pe O2 Arena din Londra sa cante si la Staples Center din Los Angeles, scrie Billboard. Procesul vine dupa ce sotia si managerul lui Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, a amenintat ca va actiona…

- Procuratura Anticorupție a anunțat ieri ca a expediat in judecata cauza penala de invinuire a ex-președintelui și ex-vicepreședintelui „Unibank". Invinuiții ar fi admis și au eliberat unui agent economic rezident patru credite, in valoare totala de 16 milioane de dolari SUA și 15 milioane de euro. Ex-președintele…

- Magistratii instantei supreme ar urma sa pronunte joi decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei…

- A cucerit o tara intreaga cu vocea ei, iar acum a dat din casa tot. Este vorba despre Narcisa, tanara din neam de caldarari, care a fost promisa in casatorie de la o varsta frageda si care s-a indragostit de cel ce avea sa ii devina sot peste ani.

- Aceasta inițiativa face parte din actuala noastra filosofie de lucru in domeniul fondurilor europene și anume gasirea urgenta de soluții sustenabile pentru creșterea gradului de atragere a banilor europeni in țara. Un astfel de deziderat presupune crearea de premise cat mai bune pentru ca beneficiarii…

- Kate Middleton (36 ani) a ajuns zilele trecute din nou in atenția presei. Insarcinata in 8 luni, Ducesa de Cambridge a vizitat o școala din Oxford, moment in care paparazzi au observat ceva inedit la ea. Vezi care a fost detaliul care a starnit curiozitatea presei internaționale! Degetele lui Kate Middleton,…

- E neplacut sa intri intr-o casnicie cu gandul la divorț, dar, uneori, ajuta. Mai ales dacț soții iau in calcul sa semneze un contract prenupțial. Este un document despre care romanii știu puține lucruri, dar care poate fi un colac de salvare in caz de separare.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- Mohamed Salah a donat bani pentru un spital din Cairo. Atacantul face furori la FC Liverpool. Atacantul egiptean Mohamed Salah, care joaca la echipa engleza Liverpool, a donat suma de 12 milioane de lire egiptene (aproape 500.000 de lire sterline) spitalului de copii 57357 din Cairo, relateaza cotidianul…

- Complexul Energetic Oltenia a incheiat pentru 2018 sute de contracte de vanzare de energie electrica. Cu toate acestea, situatia destul de favorabila din acest punct de vedere, CEO trebuie sa reziste noilor reglementari europene si costurilor acestora. Administratia CE Oltenia transmite…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Robbie Williams a vorbit intr-un interviu recent despre lupta sa cu problemele mintale si ca moartea bunului sau prieten George Michael l-a facut sa-si reevalueze stilul de viata. Cantaretul britanic in varsta de 44 de ani a povestit pentru The Sun ca a fost de multe ori la un pas de moarte,…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE 2018: Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment și iau decizii surprinzatoare. ROMANII…

- Cantareata australiana Kylie Minogue va sustine un turneu in Marea Britanie si Irlanda in cea de-a doua parte a anului, informeaza joi Press Association. Artista, cunoscuta pentru spectacolele extravagante si vestimentatiile impresionante, va porni in turneu in septembrie si octombrie, pentru promovarea…

- Operatorii care presteaza servicii publice de alimentare cu apa și canalizare vor trebui sa incheie contracte individuale cu fiecare proprietar de locuințe, daca exista o solicitare in acest sens de la una dintre parti.

- La Cartagena, Columbia o cațea corcitura, a careia caței au fost uciși, a adoptat un pui de capucin. Localnicii au decis ca mongrelul ar putea avea grija de maimuța. Acum, potrivit The Sun, cuplul a devenit aproape inseparabil: cațeaua a crescut maimuța și ii permite sa mearga pe ea calare. Opiniile…

- Antrenorul lui Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, și-a fixat țintele pentru campania de transferuri din aceasta vara. Potrivit cotidianului The Sun, Pochettino a pus ochii pe jucatorii lui Watford, Richarlison și Abdoulaye Doucoure. Aceeași sursa susține ca tehnicianul argentinian este dispus sa…

- Administratorii Santierului Naval Orsova (simbol bursier SNO), care se ocupa cu constructia de nave si struc­turi plutitoare, au validat trei contracte de constructii in valoare totala de 5,3 milioane de euro cu livrare in Olanda. Primul contract prevede constructia si livrarea unui tanc…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al Consiliului Judetean Prahova, ar urma sa se prezinte, luni, la instanta suprema, unde are loc ultimul termen al procesului in care au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare. Cei doia au fost acuzati…

- Locuitorii din cel mai nordic oraș din lume, Longyearbyen, din Norvegia, se confrunta cu o serie de legi mai puțin obișnuite. De exemplu le este inteezis sa moara, sa aiba pisici sau sa iasa din localitate fara pușca, scrie The Sun. Intrucat cadavrele nu se descompun din cauza temperaturilor extrem…

- Mai multe editați, printre care și treu școli din Alba au fost depistate de inspectorii ITM cu persoane care fara contracte individuale de munca incheiate in forma scrisa. Au fost aplicata 1 amenda de 5.000 lei și 13 avertismente. In domeniul relatiilor de munca au fost controlte 50 de unitați cu 2.402…

- Senatorul Iulian Dumitrescu, presedintele PNL Prahova, a transmis o scrisoare deschisa presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului prin care le propune o solutie pentru rezolvarea problemelor create in cazul celor cu contracte part-time care, din cauza unor dispozitii, in unele cazuri platesc…

- Președintele CS Campina, Adrian Stoican, are doua contracte de munca, ambele cu norma intreaga, opt ore pe zi. Este profesor de educație fizica la Școala Gimnaziala din Filipeștii de Targ și, dupa cum știm cu toții, președinte al Clubului Sportiv Campina. Legea permite ca un angajat sa aiba mai multe…

- Valul de modificari fiscale intrate in vigoare la inceputul anului lovește dur in mediul economic privat. Cele mai afectate sunt IMM-urile, unde au inceput concedierile masive și inchiderile de afaceri. Revoluția fiscala a creat haos in sistemul de salarizare. Ministrul Muncii a vorbit doar despre ce…

- Cum poți sa ai atația bani și sa nu fi in stare sa te afișezi, in vazul lumii, intr-o ținuta care sa te avantajeze?! Cat de cat. Ei bine, faimoasa cantareața a gasit o metoda de-a ocupa, in mod repetat, primele poziții din clasamentul celor mai prost imbracate vedete! Și pe buna dreptate! O domina ea…

- Justin Timberlake va canta la gala de decernare a premiilor BRIT 2018, care va avea loc la O2 Arena, Londra, pe 21 februarie, informeaza contactmusic.com. O sursa a spus pentru ziarul The Sun: „Justin a intrat in istoria Brit, dupa duetul cu Kylie, asa ca va fi mereu sinonim cu BRIT Awards. Va canta…

- In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem si vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emotie si foarte multa distractie. Romanii de pretutindeni vor urca pe scena si vor face Marea Unire a Talentului intr-o sarbatoare cat un sezon.

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost inselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun.

- Prim-ministrul britanic Theresa May este presata de membrii Partidului Conservator pentru a oferi mai multa claritate asupra dorintelor Marii Britanii privind acordul pentru Brexit, altfel va risca un vot de neincredere din partea membrilor propriului partid, informeaza The Guardian conform News.ro…

- Zona industriala din Alba Iulia continua sa ramana in topul celor mai insalubre locuri din municipiu. Gunoaiele sunt la tot pasul iar oamenii par sa nu iși dea seama ca se expun singuri unor imbolnaviri. Reprezentanții Polaris au declarat, in legatura cu acest subiect, ca fac curațenie in zona de cel…

- Asociatia Studentilor la Drept din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza' Iasi (ASD-UAIC Iasi), in parteneriat cu BETA e.V. - Bringing Europeans Together Association, are deosebita placere de a anunta faptul ca a inceput demersurile pentru desfasurarea celei de-a doua editii a proiectului Model…

- Louis Tomlinson de la One Direction i-a aratat unui mare fan ce este afecțiunea atunci cand i-a donat 10.000 de dolari pentru o operație pe creier. Micuța fana pe nume Rylee, in varsta de doar 9 ani, sufera de o malformație rara pe creier ce ii poate cauza paralizie cerebrala. Pe pagina sa de YouCaring,...…

- Sibianul Victor Spirescu a murit intr-un accident de mașina care a avut loc in Newport Pagnell, un oraș la aproximativ 90 de km de Londra, scrie The Sun, care mai precizeaza ca venirea lui Victor Spirescu in Marea Britanie, in 2014, a fost o ”poveste de succes”. Dupa ridicarea restricțiilor…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Amy Everett, Dolly cum i se spunea, s-a sinucis la numai 14 ani. Adolescenta din Australia a luat aceasta decizie dupa ce a fost harțuita în mediul online. Parintii fetei trag un semnal de alarma asupra motivului pentru care Dolly și-a pus capat zilelor: mesajele de hartuire primite…

- Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a anuntat marti ca in perioada 16 - 25 ianuarie 2018 va avea loc o sesiune speciala de contractare pentru furnizorii din asistenta medicala primara, asistenta clinica in ambulatoriu si medicina dentara.

- CHIȘINAU, 3 ian — Sputnik. Poliția londoneza a reținut un barbat în vârsta de 31 de ani, suspectat de a uciderea Iulianei Tudos, care a fost gasita moarta în Finsbury Park din nordul Londrei, potrivit publicației dailymail.co. Kasim Lewis, se afla în custodia…

- Medicii de familie continua protestul. Un sfert dintre acestia au refuzat sa semneze actele aditionale cu Casa de Sanatate. Societatea Nationala de Medicina Familiei acuza autoritatile ca sunt iresponsabile pentru ca lasa aproape 5 milioane de romani fara doctori.