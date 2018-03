Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…

- Fosta soție de multimilionar, una dintre brunetele care, de-a lungul timpului, au facut furori prin lumea buna de la noi a ajuns intr-o situație in care, probabil, nu a crezut vreodata ca se va regasi. Mai exact, pare-se, duce lipsa unui barbat adevarat care, macar de 1 Martie, sa ii ofere un cadou...

- Omul de afaceri Gigi Becali se afla in faza de negocieri finale pentru a cumpara hotelul Rex din Mamaia de la Carmen Palade, fosta Adamescu, fosta soție a omului de afaceri caruia i-a purtat numele. Rex a fost o emblema a litoralului romanesc pana la cațiva ani dupa ce l-a cumparat Adamescu, care…

- Nu a mai fost cale de impacare! Gabi Enache și Madalina și-au spus adio și oficial, odata cu divorțul pronunțat la finalul anului trecut! Ea a ramas cu baiețelul pe care i l-a daruit fotbalistul cand intre ei era iubire mare, el, cu Lena, noua lui dragoste, de la care a pornit scandalul conjugal! Dupa…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Alexandra Dinu pare sa fie prototipul femeii car enu are nevoie de niciun fel de trucuri de frumusețe. Nu simte nevoia sa se machieze, și, chiar daca o face, o face extrem de discret, bazandu-se, pare-se, pe singurele arme cu adevarat eficiente: naturalețea și zambetul.

- In urma cu cateva luni, Sandra si Adi Mutu si-au unit destinele. Cei doi au impreuna un baietel, pe Tiago. Acesta este al treilea mariaj al „Briliantului”. Adrian Mutu a mai fost insurat cu Consuelo Matos Gomez impreuna cu care are doua fete, Adriana si Maya. Din prima sa casnicie, cea cu Alexandra…

- Un nou scandal este pe cale sa izbucneasca in lumea mondena. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania , va prezinta detaliile unui caz uluitor: fosta sotie a lui Christian Sabbagh, Louise, ar fi hartuita de mama secretarului de stat in MAE Cristian Winzer sau “Ken de Romania”, asa cum este supranumit, datorita…

- Sandra, actuala soție a ex-fotbalistului Adrian Mutu, a dezvaluit care este relația ei cu fosta soție a sportivului, Consuelo Matos. In luna octombrie a anului trecut, fostul fotbalist Adrian Mutu se casatorea pentru a treia oara, cu Sandra , cu care are un baiețel, Tiago. Inainte de casatoria cu Sandra,…

- Madalina Iordate, fosta Enache, infirma categoric, prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , zvonurile conform carora motivul divortului de Gabi Enache ar fi fost o presupusa relatie conjugala pe care ea ar fi avut-o cu Mihai Balasa, coechipier cu ex-sotul ei la FCSB. Tanara a explicat…

- Viorica Hogaș, o fosta invațatoare din județul Suceava, a ajuns sa sarbatoreasca venerabila varsta de 103 ani, fiind foarte apreciata in comunitate. Viorica Hogaș, o femeie marunțica, dar foarte energica și optimista, dupa cum scrie suceavanews.ro , a ajuns la aceasta varsta dupa ce a ramas de tanara…

- Madalin Ionescu și Mihaela au divorțat in 2011, dupa 14 ani de casnicie. Madalin a ramas cu cei doi copii și și-a refacut viața alaturi de Cristina Șișcanu. Mihaela, fosta lui soție, a preferat sa stea cat mai departe de lumina reflectoarelor. Ea este PR-ul unui club din București și arata in continuare…

- Pedofilul-politist Eugen Stan ar avea probleme grave de comportament dupa ce a trecut printr-un soc, acum mai multi ani. Cel putin asa spune fosta lui sotie, care s-a despartit de el acum ceva timp si s-a declarat ingrozita de faptele de care este acuzat barbatul!

- Fotbalistul ”infiat” de Gigi Becali, Claudiu Raducanu ”Blocnotes”, a reusit sa-si recupereze o parte din averea pe care a adunat-o in ani de zile de alergat pe terenul de joc. Golgheterul Stelei, care a evoluat apoi la Espanol Barcelona, a pus ban pe ban si a strans peste doua milioane de euro, dar…

- Procurorii au reusit, joi, sa o audieze pe tanara de 28 de ani care l-a impuscat pe politistul din Olt. Fata le-a spus ca totul a fost o joaca si ca ii pare rau pentru ce s-a intamplat. Iubitul ei este acum in coma profunda la spitalul din Craiova. (VEZI SI: EXCLUSIV. Primele imagini cu politistul din…

- Copilul tau primeste a doua alocatie! Vezi ce trebuie sa faci pentru a beneficia de acesti bani. Alocația pentru susținerea familiei a fost instituita de administratiile locale ca forma de sprijin pentru familia/persoana singura cu venituri reduse care are in creștere și ingrijire copii in varsta de…

- Fostul sot al directoarei unei gradinite private din Bucuresti a fost arestat preventiv, dupa ce si-a injunghiat fosta sotie chiar la locul de munca al acesteia. Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre…

- Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre magistratii Tribunalului Bucuresti. Incidentul a avut loc in incinta unei gradinite private din sectorul 2 al Capitalei. Femeia, care in urma ataciului a fost…

- Cazul uciderii unei directoare de la o gradinița din sectorul 2 al Capitalei a ingrozit intreaga țara. Nicoleta Botan a fost injunghiata de doua ori de fostul soț, iar in urma ranilor multiple și-a pierdut viața pe masa de operație.

- Noua iubita a lui Bogdan Ionescu seamana izbitor cu Elena Basescu, fosta lui sotie Elena Basescu si Bogdan Ionescu au divortat in toamna anului 2016 lasand in urma o casnicie de patru ani si doi copii, un baiat si o fetita. Dupa despartire, cei doi si-au regasit alinarea in bratele altor parteneri.…

- Scandal fara sfarsit intre Marius Dragomir si fosta lui sotie, Nadia Maftei. Cel mai vandut cantaret roman din anii ’90 a ajuns, din nou, in fata magistratilor, cu femeia alaturi de care are doi copii, din cauza pensiei alimentare pe care artistul trebuie sa o achite. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Conducerea IPJ Dambovita a dispus, joi, verificari dupa ce fosta sotie a militarului care si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Politie, in urma batailor pe care le primea de la barbat, dar nu au fost luate masuri concrete.

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita a dispus efectuarea de verificari cu privire la aspectele sesizate in spatiul public, dupa ce fosta sotie si rudele femeii ucise la coafor spun ca au depus plangeri pe numele militarului, insa acestea nu figureaza in nicio evidenta.

- Fratele militarului retinut dupa ce si a ucis iubita intr un coafor din Titu, judetul Dambovita sustine ca barbatul avea probleme cu bautura si spune ca parintii lui, batrani si bolnavi, sunt devastati. Si fosta sotie a militarului a sustinut ca problemele de comportament ale lui Florin Oprea erau cunoscute…

- Un barbat de 43 de ani susține ca e harțuit și urmarit la fiecare pas de fosta lui soție. Deși, spune el, i-ar fi oferit tot ce și-ar dori orice om: vila de 100.000 de euro, mașini scumpe și doi copii, femeia nu ar fi fost mulțumita.

- Fosta soție a militarului care și-a ucis, ieri, soția intr-un coafor din Titu, spune ca barbatul era violent și avea Post-ul Fosta soție a militarului criminal: „Am fugit din țara pentru a-mi salva viața” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Florin Oprea, militarul care și-a ucis iubita intr-un coafor din Titu, a mai fost cercetat penal pentru acte de violența, in 2011. Atunci, barbatul ar fi șicanat in trafic mașina in care se aflau fosta soție și iubitul acesteia. Militarul a franat brusc in fața mașinii fostei soții, Mihaela Oprea, a…

- Fiica Mihaelei Borcea și-a aniversat ziua numelui. Fosta soție a lui Cristi Borcea a postat pe contul de socializare un colaj cu imagini in care apare alaturi de cele mai importante persoane din viața ei. Miercuri, 17 februarie, a fost ziua Sfantului Anton iar Mihaela Borcea si-a sarbatorit fiica.…

- Fosta vedeta a fotbalului brazilian Ronaldinho Gaucho se pregateste sa se retraga din activitatea sportiva la varsta de 37 de ani, a anuntat, marti, fratele sau, Roberto Assis, care ii este si agent, pentru cotidianul O Globo."El se opreste.

- Fosta vedeta a fotbalului brazilian Ronaldinho Gaucho se pregateste sa se retraga din activitatea sportiva la varsta de 37 de ani, a anuntat, marti, fratele sau, Roberto Assis, care ii este si agent, pentru cotidianul O Globo, citat de AFP. "El se opreste. Iar pentru turneul sau de adio,…

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Luana Ibacka a lansat prietenilor o prvocare! Fosta sotie a lui Cabral le-a cerut prietenilor sa o urmeze si sa posteze fotografii cu ei imbracati in costum de baie. A dat startul chiar ea si trebuie sa recunoastem ca nu arata deloc rau la 50 de ani!

- La patru ani de la divortul unuia dintre cei mai excentrici milionari de la noi, lucrurile tot nu s-au asezat in familia acestuia. Romeo Dunca, timisoreanul care a facut avere din transportul cu TIR-urile, pasionat de expeditii, raliuri sau pilotarea propriului elicopter, i-a deschis un nou proces fostei…

- Fosta soție a polițistului pedofil a facut primele declarații despre gestul oripilant al celui cu care și-a imparțit viața. Femeia a marturisit ca toata „familia este șocata”, precizand ca agentul acuzat de abuzul asupra celor doi minori are un copil de 22 de ani, și nu doi, așa cum s-a vehiculat. “Sunt…

- Acum exact o luna, Leanka Grau a postat pe contul sau de Instagram o fotografie de o valoare sentimentala deosebita, in care ea este dor un copil, iar mama sa - o femeie foarte tanara si frumoasa

- Inainte de a forma un cuplu cu Mariana Bitang, antrenorul Octavian Bellu a mai fost casatorit. Fosta sa partenera de viața fusese chiar prietena cu celebra antrenoare. Octavian Bellu și Mariana Bitang sunt cei mai valoroși antrenori de gimnastica din lume. Cei doi formeaza un cuplu și in viața de zi…

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina…

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- O mama a doi copii care a început sa faca produse de îngrijire în hambar pentru pielea sensibila a copiilor ei a reusit sa construiasca un busuiness de 12 milioane de lire sterline anual, scrie Daily Mail. Joanna Jensen, în vârsta de 47 de ani, a…

- In a doua zi de Craciun, Elena Udrea isi aniverseaza ziua de nastere. Controversata blonda din lumea politicii romanesti implineste 44 de ani, iar ea se afla departe de tara. De pe meleagurile insorite pe care se distreaza, vedeta a facut publica o poza, care a fost insotita de un mesaj.

- Sam Branch primește cadouri din partea soțului de mai bine 15 ani, dar nu oricum! Se pare ca femeia in varsta de 45 de ani are parte de lucruri foarte practice, soțul acesteia, Rick, in varsta de 61 de ani. Intotdeauna, acesta ii spune sa nu fie entuziasmata de darurile primite.

- Lista cu toate personalitatile, in ordine cronologica, care au murit in acest an, potrivit rador.ro. 4 ianuarie – Muizicianul constantean GHEORGHE PARNICA, reputat violonist si dirijor, a murit la varsta de 86 de ani 4 ianuarie – CONSTANTIN CIUCEANU, luptatorul anticomunist din Munții…

- PENAL…Pentru Neculai Horobet cariera de avocat se apropie de final dupa ce a fost trimis in judecata, acuzat de trafic de influenta, de catre procurorii anticoruptie. Alaturi de acesta, in acelasi dosar, acuzat de cumparare de influenta, a fost trimis in judecata si Daniel Stanescu, un barbat din Grajduri…